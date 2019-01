Český Krumlov – Malé neplánované zimní volno mají tento týden studenti krum-lovského gymnázia. Kvůli havárii kotle se ve škole nedá topit.

Studenti gymnázia ve středu kvůli havárie kotle místo školy vyrazili do kina. | Foto: Pavel Sojka

„Místo kotle jsme měli fontánu, zčistajasna z něj začala stříkat voda na všechny strany,“ popsala ředitelka školy Hana Bůžková. „Máme kotle dva a měli jsme je měnit v květnu v rámci Operačního programu životního prostředí, ale ten první se nám rozbil už v listopadu. Technik nás ujistil, že druhý kotel školu bez problémů utáhne, nicméně zákon schválnosti zafungoval a v půlce ledna se nám rozbil i ten.“



Naštěstí se ředitelce povedlo okamžitě sehnat firmu, která nové kotle zajistila. „Na květen jsme je měli objednané ve Francii, ty ale ještě nejsou vyrobené, a nakonec jsme je sehnali v Německu. V úterý jsme je objednali a ve středu ráno už jsme je tu měli, to je malý zázrak.“



Topenáři se hned pustili do práce a budou pracovat přes víkend, aby v neděli večer mohli topení ve škole pustit.



Žáci mají ve čtvrtek a v pátek volno, ve středu měli náhradní program. Část studentů vyrazila do kina na projekt Palach, část měla náhradní program. "Musím poděkovat klášterům, DDM, škole v Kaplické, ZUŠ a dalším, byli všichni velmi vstřícní a pomohli nám s programem," dodala Hana Bůžková.