"V práci jsme to s kolegy řešili. Hlavní je, že se do práce zatím můžeme vůbec dostat. Jsou lidi, kteří teď budou bez práce," svěřil se Radek Paráček z Hašlovic u Větřní, který pracuje v Bad Leonfeldenu a do práce jezdí od pondělí do pátku, takže uzavřené hranice otestuje poprvé po víkendu. "Pro nás, co bydlíme kolem Krumlova, je to sice zajížďka, ale nebude to tolik kilometrů, a budeme vstávat o něco dřív." Přes Studánky to má do práce něco před 40 kilometrů, přes Dolní Dvořiště najede přes šedesát kilometrů, pokud bude jezdit přes Rožmberk, za den tedy najede o víc než čtyřicet kilometrů. Když ale pomyslí na lidi z Horní Plané nebo Nové Pece, kteří doteď jezdili za prací přes Zadní Zvonkovou, uvědomí si, že oni na tom budou mnohem hůř. „Pro ně už je to problém, tam je to kilometrů sakra víc.“

Na hranicích čeká kolaps, mělo by pomoct i Rakousko

„S kolegy jsme se bavili i o tom, proč se Česká republika nedomluví s Rakouskem, aby i oni kontrolovali přechody? Proč to děláme jenom my? Určitě by bylo rozumné, kdyby se země domluvily mezi sebou a o tu práci se podělily. Proč se náš ministr zahraničí nedomluví s tím rakouským, aby nebylo zavřených tolik přechodů, protože lidi pendlují a jezdí do práce a i rakouská ekonomika to pocítí, jsou na Češích závislí. Zatím jsem neslyšel, že by se k tomu někdo oficiálně vyjádřil," divil se Radek Paráček.

U jejich firmy v Bad Leonfeldenu bývá parkoviště plné českých aut. „A to není jenom naše firma a jenom Bad, všude kolem je firem a firmiček, kde dělají Češi, spousta.“

To hlavní, z čeho má strach, jsou ale kolony na hranicích. „Až se tam nahrne tohle množství pendlerů, nemají absolutně šanci, aby to zvládli. Ráno nás pustí, to by mělo být v pohodě, ale co odpoledne? Už ve čtvrtek byly kolony, a co až tam najedou pendleři, kteří používají menší přechody? Kolem třetí hodiny na Studánkách bývá ve všední dny neskutečný provoz, všichni jedou domů."

Teď se bude jezdit jenom přes Dolní Dvořiště, na Krumlovsku budou zavřené přechody v Českém Heršláku, ve Studánkách, v Přední Výtoni - Guglwaldu nebo na Zadní Zvonkové. "Když se na Dvořiště nachrlí lidi ze všech firem od hranic, tak opravdu nebudou mít šanci to zvládnout, kdyby tam měli padesát lidí," uzavřel pendler.