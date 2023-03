Od středeční noci se Českokrumlovskem neustále žene silný vítr, který láme stromy. Jihočeští hasiči byli od rána do čtvrtečních zhruba 11 hodin u 21 výjezdů, nejvíce jich bylo na Českokrumlovsku a Prachaticku.

Silný vítr v noci zlomil jeden z kmenů okrasného stromu na hřbitově v Kaplici. | Foto: Andrea Novotná Maurencová

Kvůli větru vyjeli do akce také pracovníci Technických služeb Kaplice. Na místním hřbitově noční vítr polámal vysokou thuji, zlomený kmen se poroučel k zemi a dopadl na hroby. „Je to strom uprostřed hřbitova. Několikrát už jsme se ptali, jestli by se neměl pokácet, ale strom byl v dobrém stavu. Tvoří ho velký kmen a několik dalších, a jeden z nich spadl," řekla Andrea Novotná Maurencová z pohřební služby. Pod stromem je poničených asi pět náhrobků.

Pracovníci pohřební služby na situaci upozornili město, a to kvůli bezpečnosti nechalo hřbitov uzavřít. „Z důvodu havárie bude dnes uzavřen hřbitov na nezbytně dlouhou dobu,“ pověsilo ve čtvrtek město upozornění na svůj facebook.

Pracovníci z technických služeb už se pustili do likvidace spadlé části stromu. Zbytek dokončí za příznivějších podmínek. „Stojící kmeny svázaly k sobě, až poleví vítr, skácí to celé,“ doplnila Andrea Novotná Maurencová s tím, že strom je hodně vysoký a čeká se, až přestane foukat vítr.