Čtyři kilometry dlouhý okruh v Lipně nad Vltavou je tedy po přechodném uzavření opět v provozu. „Ledaři pracovali celou noc,“ informoval včera Vojen Smíšek ze společnosti Lipno Servis. „A podařilo se. Teploty klesly pod nulu, a tak je možné vyrazit na čtyři kilometry dlouhý bruslařský okruh.“ Upraveno je i hřiště s bránami před Loděnicí Lipno. U ledu nechybí občerstvení s horkými nápoji.



„Nástupní místa na ledovou plochu naleznete jednak u Loděnice Lipno,“ doplnil Vojen Smíšek, „nebo v Marině, kde je také připravena půjčovna bruslí Kapitanát.“



Dráha v Lipně nad Vltavou je však jedinou trasou na jezeře, na které po současném oteplení můžete bruslit.

Ve Frymburku to není k tomu a ještě méně v Horní Plané. „Právě se odtud vracím,“ konstatoval včera Antonín Labaj ze Sboru dobrovolných hasičů Frymburk. „Led je podmáčený. Zkusíme dráhu zprovoznit odpoledne nebo ve čtvrtek. V noci povrch ledu trošku přimrzl, zkusíme ho seškrábnout na upravený základ vespodu.“ Pokud se hasičům úprava ledu podaří, bude ve Frymburku přichystaný dvoukilometrový ovál a velké hřiště.



V Horní Plané včera na ledě testovali nový stroj. „Dnes jsme si dovezli stroj na úpravu ledu,“ přitakal místostarosta Zdeněk Homolka. „Povrch Lipna je ale rozbředlý, stroj se do něj zařezává až do pěti deseti centimetrů. Rozhodli jsme proto, že Hornoplánskou brusli, která se měla konat o víkendu, přesuneme na březen.“