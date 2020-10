Na jihočeský Karlův most pojmenovaný po Mistrovi míří i Pražané

V pátek je tomu rok, co se veřejnost dozvěděla o skonu Karla Gotta. Zemřel 1. října 2019 krátce před půlnocí. Žádné náměstí či ulice jeho jméno na jihu Čech nenese. Neoficiálně Mistra připomíná jen mostek v Opalicích, místní části Kamenného Újezdu na Českobudějovicku.

Foto: Deník / Radka Doležalová

Zábradlí mostku zdobí Gottova figura a klasická červená smaltovaná cedule s nápisem Karlův most Opalice.S nápadem pokřtít dosud bezejmenný mostek přes Třebonínský potok po 42násobném Slavíkovi přišli hned vloni v říjnu členové místního Spolku pro veselejší zbytek života. Jeden z nich, Jiří Honiss z Opalic, vysvětlil, že místní obyvatelé se lépe seznámili, až když ve vsi kolega Kupčák otevřel hospodu. „A začali jsme vymýšlet různé akce. Jako například vloni pojmenování mostu jako Karlův most,“ popsal Jiří Honiss. Z mostku se rychle stala turistická atrakce. „Ujalo se to. Jezdí sem Pražáci se na něj koukat. Loni, k uctění památky Karla Gota, jsme si na mostě dali rakvičky a věnečky a kávu jsme si osladili o trošku víc. A dali jsme na most Karlovu sošku. Lidi tam občas dávají kytičky. Tak možná tam další přibudou nyní, v době prvního výročí Mistrova úmrtí,“ doplnil Jiří Honiss z Opalic.

