Od středy do čtvrtka přijaly laboratoře k vyšetření 1 061 suspektních vzorků a 29 vzorků od samoplátců. Z výsledků potvrdili hygienici k 18. hodině 866 pozitivních případů. K nemocným přibylo 468 žen a 398 mužů, nejvíce na Českobudějovicku (278), Jindřichohradecku (141) a Táborsku (140). „Ve sto dvaceti případech šlo o kontakt v rodině, v osmi desítkách na pracovišti a v osmnácti ve školách. Onemocnělo čtrnáct zdravotníků a padesát pracovníků nebo klientů sociálních služeb. Dvě osoby se nakazily mimo region, u dalších případů zdroj nákazy zjišťujeme. Včera jsme v regionu zaznamenali 957 nových případů, dnes 866, to jsou největší denní nárůsty od začátku listopadu, kdy se denní přírůstky pohybovaly i nad tisíc tři sta případů. Poté následoval významný pokles jako důsledek opatření, především omezení sociálních kontaktů školáků a studentů. Pokud se budeme snažit rozkrýt vysoké denní výskyty v kraji, respektive v celé republice, důležitým faktorem je dobrovolné antigenní testování, které se na výskytech podílí přibližně z jedné čtvrtiny. Jsou to případy, které by v minulosti unikly naší pozornosti a proběhly většinou bezpříznakově. V tomto smyslu je efekt dobrovolného testování nezpochybnitelný. V těchto dnech se ale dostavuje i negativní dopad rozvolnění některých opatření a nedodržování přijatých opatření částí veřejnosti,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Rizikový index protiepidemického systému PES měl ve čtvrtek pro ČR skóre 80. O bod výš, na 81, dosáhl aktuální index pro Jihočeský kraj. Vyšší nebo shodné skóre v porovnání s celostátním indexem zaznamenalo Táborsko (96), Jindřichohradecko (85) a Českobudějovicko (81), nižší Strakonicko (76), Českokrumlovsko (76), Prachaticko (69) a Písecko (69).

Z 5 522 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 702 na Českobudějovicku, 882 na Jindřichohradecku, 873 na Táborsku, 675 na Písecku, 503 na Strakonicku, 477 na Prachaticku a 410 na Českokrumlovsku. 652 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 136 225 vyšetření. V povinné karanténě se k čtvrteční osmnácté hodině nacházelo 1 898 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 29 na 11 248,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 21 843 žen a 19 162 mužů. Z celkových 41 005 potvrzených případů je 12 367 z Českobudějovicka, 7 200 z Táborska, 5 935 z Jindřichohradecka, 4 979 z Písecka, 4 652 ze Strakonicka, 3 106 z Prachaticka a 2 766 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 3 471 dětí ve věku do 14 let, z toho 705 do čtyř a 1 092 do devíti let. 4 155 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 5 318 do kategorie 25 až 34 let, 7 030 do kategorie 35 až 44 let, 8 120 případů do kategorie 45 až 54 let a 5 920 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 6 991 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

„Nejen my hygienici za sebou máme vyčerpávající rok. Sáhli jsme si na dno a poznali v krizových situacích ty, na které je spolehnutí… A samozřejmě i ty druhé. I dnešek, kdy nám s trasováním velkého množství případů pomáhali externí dobrovolníci, byl důkazem pomoci a solidarity, které se nám ve dnech, kdy jsme to opravdu potřebovali, dostávalo od jihočeských policistů, hasičů, armády, příslušníků cizinecké policie, celníků, umělců z Jihočeského divadla, z městských úřadů, jihočeských institucí, společnosti Essox Leasing a dalších dobrovolníků. Chtěla bych využít příležitosti a moc poděkovat svým kolegům z krajské hygienické stanice. Vážím si vás, vašeho nasazení. A za sebe chci vyjádřit hlubokou úctu práci jihočeských lékařů a sestřiček, infekčním oddělením českobudějovické nemocnice a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje počínaje, a všem kolegům z krajského krizového štábu a Jihočeského kraje. Za úžasnou permanentní spolupráci děkuji jihočeským novinářům. Věřím, že končí rok testování, včetně testování toho, co všechno vydržíme, a přichází rok očkování a nadechnutí se. Přeji všem Jihočechům zdravý rok 2021,“ uzavřela poslední tiskovou zprávu roku 2020 ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

I po 15. lednu 2021 bude pokračovat dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Vzhledem k tomu, že počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic, nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

Metodou PCR se v jižních Čechách mohou v současné době samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy. Laboratoře SYNLAB provozují v Českých Budějovicích aktuálně dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. Na mobilní odběrové pracoviště v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce i indikované osoby ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin.

Nemocnice České Budějovice nyní testuje už jen na hlavním parkovišti nemocnice, ve všední dny od 9 do 14 hodin. Provoz odběrového místa pro automobily na letišti v Plané je kvůli poklesu počtu indikovaných k vyšetření pozastaven. Vyšetření na covid-19 provádí českobudějovická nemocnice pouze osobám s platnou žádankou od lékaře nebo hygienické služby a to po předchozím objednání pomocí objednávkového systému dostupného na www.nemcb.cz. V Táboře je pro samoplátce i indikované případy k dispozici kromě nemocnice také odběrové místo drive in Covid-19 u Čápova dvora před Stop shopem. Objednávkový systém tohoto odběrového místa je dostupný na https://klt-tabor.ml-software.cz/ . Celkem je nyní v regionu funkčních 13 odběrových míst.

KHS Jihočeského kraje