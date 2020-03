Na vrcholu si pak mohou akorát tak vybalit svoji svačinu, protože restaurace Chata na Kleti je zavřená. Ve vstupu na kamennou rozhlednu jim ale nic nebrání, vstupné tam vybírá automat.

Ve čtvrtek, stejně jako v celém Jihočeském kraji, bylo nahoře na Kleti nádherně. „Ale je opar a už se objevují mraky, počasí se změní,“ předpověděl zkušeně vedoucí restaurace Dan Kalousek, který na Kleti pracuje i nadále. „Zavřeného provozu využíváme k úklidu. Nemáme otevřené ani výdejní okénko. Problém totiž je, že pokud bychom ho otevřeli, kumulovaly by se na kopci desítky lidí. O víkendu, poslední den, kdy jsme měli otevřeno, bylo tady nahoře dvě stě lidí. Proto do konce března nechceme otvírat. Nějak to přežijeme. Pak uvidíme, jestli to bude k tomu, otevřít okénko.“

Spolu s chatou skončil také na příkaz holubovského starosty provoz lanové dráhy. Obsluha lanovky ale nezahálí. „Zrovna jsem celý od barvy,“ odpověděl vedoucí Jan Soukup. „Natíráme podlahy, měli jsme rozebraný motor, provádíme zkrátka pravidelnou jarní údržbu a pilně pracujeme.“ Potvrdil, že návštěvnost Kleti je teď malá. „Většina lidí má rozum,“ okomentoval to Jan Soukup.

Stejně jsou kvůli ohrožení koronavirem uzavřené všechny památky regionu, včetně těch, kde jinak funguje i zimní provoz. Například Státní hrad a zámek Český Krumlov zavřel i Hradní muzeum a zámeckou věž, které jsou individuálně přístupné po celý rok. Zahájení hlavní sezony je odloženo na neurčito. Otevřený je pouze areál hradu a zámecká zahrada.