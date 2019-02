Českokrumlovsko - Pracovníci Vojenských lesů a statků se dál potýkají s kalamitou po bouřce. Uzavřena je i cesta pro turisty na Knížecí stolec.

Polomy po páteční bouřce na území NP Šumava v okolí Stožce. | Foto: NPŠ

Největší škody v lesích napáchala vichřice na hranici českokrumlovského a prachatického okresu. Pracovníci Vojenských lesů a statků mají tedy o práci postaráno. To platí jak pro vojenský výcvikový prostor, tak i pro oblast Zvonkové. „V současnosti od popadaného dřeva uvolňujeme lesní účelové komunikace,“ sdělil Petr Král, ředitel hornoplánské divize Vojenských lesů a statků. „A neustále sčítáme popadané dřevo, protože připravujeme výběrové řízení na jeho zpracovatele. V některých lokalitách ho už zpracováváme našimi prostředky. Na těžší polomy v těžko přístupných místech – kamenitých nebo svažitých – si sjednáme těžkou techniku.“ To znamená zpracovatele s harvestory a lanovkami do nepřístupných terénů," vysvětloval.



Prvotně budou pracovníci uklízet turistické trasy a cesty a postupně tam, kde to bude bezpečné, budou lesníci rušit zákaz vstupu do lesů. Například na Knížecím stolci, který spadá do katastrů Uhlíkov a Ondřejov, což je nejpostiženější oblast, bude zákaz vstupu platit určitě do 23.října a možná i déle. „O tom právě jednáme s újezdním úřadem,“ podotkl Petr Král. „Nelze odhadnout, kdy oblasti zpřístupníme. V těžko přístupných oblastech pak předpokládáme ukončení těžby v březnu 2018. O rušení zákazu vstupu do lesů budeme průběžně informovat," doplnil.



Jinde s polámanými stromy takovou potíž nemají. Například v lesích obce Malonty jsou sice v porostech popadané jednotlivé stromy, ale není to nic mimořádného. Stejně tak v lesích městyse Frymburk. „Jsou to jenom roztroušené polomy menšího rozsahu. Ty zvládneme zpracovat bez problémů," řekl odborný lesní hospodář Radek Märtl.