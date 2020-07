Na kole jen s přilbou, nabádají policisté

Deset odrazek, dvě funkční brzdy, zaslepené konce řídítek a kryty matek, lanek a šroubů to je povinná výbava cyklisty. Do věku 18 let k ní patří i přilba.

Ve středu, 15. července, na cyklostezce pod českobudějovickým Dlouhým mostem pořádali policisté ve spolupráci ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti preventivní akci pro cyklisty. | Foto: Deník/ Kristýna Motyčáková

O tom a mnohém dalším školili na cyklostezce pod českobudějovickým Dlouhým mostem ve středu 15. července policisté ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti. „Od ledna do června letošního roku z celkového počtu 1700 dopravních nehod byli 110 krát účastníky nehody cyklisté. Z toho ve třinácti případech šlo o dítě. Těžká zranění utrpělo celkem 96 cyklistů,“ uvedla policistka Lenka Krausová. Ve srovnání s minulým rokem se podle ní čísla příliš neliší. K nehodám dochází nejčastěji na Jindřichohradecku a na Šumavě. Strážníci řeší otevřená okna a dveře u stojících vozidel a varují před krádežemi Přečíst článek › „Obrovskou roli sehrává absence přilby. Lidé nám odpovídají, že je nosí jen na dlouhé trasy. To je nesmysl. Zranění si mohou přivodit hned při výjezdu z domova,“ dodala policistka. Ačkoli je přilba do 18 let povinná, zranit se podle ní může člověk v každém věku. S tím souhlasí i Ludmila Kovářová z Týmu silniční bezpečnosti, „Když rodiče přilbu nenosí a tvrdí, že jsou velcí, a proto nemusí, dítě má pochybnosti,“ vysvětluje. „Než se přilba zapne, dotáhne se zadní kolečko. Popruhy kolem uší nesmí být povolené nebo překroucené. Naposledy se zapíná přilba pod bradou. mezi bradou a zapínáním je prostor na dva prsty,“ uzavírá Ludmila Kovářová.

Autor: Kristýna Motyčáková