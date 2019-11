Z přihlášené třicítky se na start postavila dvacítka mužů a dorostenců, do cíle 33kilometrové trati jich dojela zhruba polovina.

„Takový závod se naskytne jednou za sto let, aby vyšlo tak hezké počasí,“ smál se závodník a jeden z organizátorů Martin Řezáč z Frymburka, zatímco na něj dopadaly vločky sněhu. „Organizátor Luboš večer hlásil, že nemá vůbec pršet, což se v noci potvrdilo. Nicméně nad ránem začalo padat trochu jiné skupenství. Tři čtvrtiny kopce od Lipna byly v pohodě, pak se objevil sníh a koleje, bylo to hodně o vůli.“

Trasa závodu vedla nejdřív kolem vody z Frymburka přes Lipno nad Vltavou, lipenskou hráz a Přední Výtoň a Frýdavu po pravobřežce k Rakouské zátoce před Kyselovem. Pak začalo stoupání nahoru na Svatý Tomáš, přes pět kilometrů do kopce.

„Strašně to v kopci klouzalo a nejelo to,“ svěřil se hned v cíli vítěz závodu a organizátor v jednom, Frymburák Luboš Krejza, který 33 kilometrů zvládl klasickou technikou za 1:44,37. „Kolem Lipna to byla paráda, jen to bylo mokré a občas kaluže, ale jakmile se začalo vjíždět na Tomáš, od dvou třetin kopce ležel sníh. Odrazit se naštěstí dalo, prošláplo se to až na asfalt.“

Z cíle zamířili závodníci do Hájovny Svatý Tomáš, kde měli zázemí, včetně teplé sprchy. Pochutnali si na pečené huse a dalších svatomartinských lahůdkách. Tento a příští víkend, včetně pátku, tam výletníci můžou po výšlapu na Vítkův Hrádek zavítat na svatomartinské hody.

Mezi muži na roller ski skončil druhý Zbyněk Pavlásek (1:54,50), třetí Michal Čech (2:00,14). Za výkon na bruslích si zlato odvezl Michal Reich (2:06,09). V kategorii veteránů vyhrál na kolečkových lyžích Josef Lenz (2:05,01), na inlajnech Lubomír Mrázik (2:02,24).