Jak informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová, v listopadu začnou vlaky jezdit v této nové trase dvojkolejně. Celkové investiční náklady na tento úsek IV. koridoru se aktuálně šplhají na částku 4,85 miliardy korun. "Nejde pouze o cenu stavebních prací vzešlou ze soutěže, ale celkové náklady projektu," uvedla Friebová.

U Soběslavi dostaví v roce 2022 koridor, v Budějovicích opraví většinu nádraží

Na největší železniční investici v kraji aktuálně běží zimní přestávka. Stojí hrubá stavba podchodu v Soběslavi. "Vyjma výstupní části na západní straně. Ta se bude realizovat od září," zmínila mluvčí.

Přejezd zruší a uzavřou

Místní čeká v rámci jeho dostavby další dopravní omezení. "O března bude uzavřen železniční přejezd, osobní automobily budou využívat novou komunikaci nad vjezdovým portálem tunelu," dodala Friebová s tím, že zde vznikne provizorní přechod pro pěší, který bude zabezpečen výstražníky a závorami. Nákladní vozy budou muset jezdit objížďkou přes křižovatku U Sloupu.

Koridor roste i přes vyhlášený stav nouze

Aktuálně je hotová první fáze podchodu u soběslavského nádraží, stojí výstupní rampa se schodištěm, ocelová konstrukce je zasklena a zastřešena. V zástavbě jsou dokončené protihlukové stěny.

Mosty jsou hotové, zastávky se rýsují

Největší most, Černovická estakáda, je také stavebně hotov. Dokončené jsou jeho izolace i ochrana litým asfaltem. Mostní objekt u Myslkovic je také hotov, Kamenný rybník tak může být znovu napuštěn vodou.

Nová zastávka v Myslkovicích byla před zimní přestávkou osazena prefabrikáty tvořící nástupiště. Hlavní práce se i na druhé zastávce v Doubí, která má už i dvě čekárny, mají uskutečnit na jaře a v létě letošního roku.

Podívejte se, jak pokročila stavba koridoru Soběslav – Doubí u Tábora

Harmonogram stavebních prací na koridoru v letošním roce



3. března

bude trvale zrušena silniční komunikace přes stávající přejezd ve stanici Soběslav



1. dubna

ve výluce provozu na stávající traťové koleji bude v Doubí uzamčena výhybka 1X do přímého směru a bude demontováno trakční vedení nad touto výhybkou



1.dubna – 29. srpna

se uskuteční výluka staničních kolejí 2 a 4 v železniční stanici Soběslav a stávající 2. traťové koleji Doubí – Planá nad Lužnicí. Z vyloučených staničních kolejí 2 a 4 ve stanici Soběslav bude prováděn návoz materiálu a pokládka nových kolejí 1 a 2



29. srpna

- bude zprovozněna nová 2. traťová kolej Soběslav – Planá nad Lužnicí. V Soběslavi bude ukončena výluka 2. a 4. staniční koleje a současně bude zahájena výluka 1. a 3. staniční koleje, pod nimi bude prováděna stavba podchodu. Provoz v Soběslavi tedy bude jen po 2. a 4. koleji.

- bude ukončena výluka 2. koleje Doubí – Planá nad Lužnicí

- aktivováno nové traťové zabezpečovací zařízení ve 2. TK Soběslav – Planá nad Lužnicí a upraveno staniční zabezpečovací zařízení pro novou konfiguraci kolejiště

- ukončen provoz na původní trati Soběslav – Doubí, která bude do 17. října snesena včetně všech zařízení



17. října

- dojde ke zprovoznění 1. koleje Soběslav – Doubí a její zaústění novou kolejovou spojkou 15/16 do sudé kolejové skupiny železniční stanice. Spojka bude uzamčena do odbočného směru

- aktivováno nové traťové zabezpečovací zařízení v 1. traťové koleji Soběslav – Planá nad Lužnicí

- trvá výluka 1. a 3. koleje ve stanici Soběslav pro stavbu podchodu



28. listopadu

- zprovoznění liché kolejové skupiny v zastávce Soběslav, její zapojení do staničního zabezpečovacího zařízení

- zrušení provizorního přechodu pro pěší, otevření podchodu