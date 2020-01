Horskou službu přivolal na pomoc lyžařův kamarád ve dvě hodiny odpoledne s tím, že muž při jízdě upadl na obličej, krvácí a je v bezvědomí. „Byli jsme u zraněného během maximálně tří minut," říká Petr Hladík, zasahující člen Horské služby Šumava. "Na místě zjistili, že se z bezvědomí pomalu probírá. I poté byl ale dezorientovaný a otřesený. Zranění na obličeji se ovšem ukázalo jako méně vážné, šlo jen o víc krvácející odřeninu,“ popsal situaci na místě Petr Hladík, zasahující člen Horské služby Šumava.

Vzhledem k okolnostem nehody rozhodl dispečink linky 155 Jihočeského kraje, že pro zraněného vyšle kromě sanitního vozu i vrtulník. „Přece jen to bezvědomí bylo delší," doplnil Petr Hladík. "Nemohli jsme vyloučit nějaké vnitřní zranění hlavy. Zafixovali jsme tedy zraněného do vakuové matrace a šetrně převezli na heliport. Zde si jej převzala posádka vrtulníku Letecké záchranné služby Armády ČR z Bechyně a transportovala do nemocničního zařízení.“

Bylo štěstí, že lyžař měl ochrannou přilbu. Na obličej spadl ve vysoké rychlosti na tvrdém zledovatělém sněhu. „Opět jde o častý případ přecenění vlastních schopností," podotkl k tomu Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. "Lyžař, a to potvrdil i jeho kamarád, jel nebezpečně rychle a takovou jízdu nezvládal. Kromě toho nedbal na aktuální sněhové podmínky a nevšiml si, jaký je povrch sjezdovky,“ důrazně varoval před lyžováním na namrzlém sněhu.