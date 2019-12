Podle znalců by to bylo technicky velmi náročné, musela by být splněna spousta podmínek a město nechce riskovat, že by se kus skály utrhl. I když je sklála po sanaci, o její stabilitě nemůže být řeč. Veřejný zájem tak dostal přednost před tím soukromým.

Skalní masiv před světelnou křižovatkou nad průtahem městem kryje síť - a právě ona zachytila před dvěma lety uvolněný tunový blok kamení, který by jinak spadl na hlavní silnici. Nebýt sanace, spadl by na silnici a na chodník. Už samotná představa, že by havárie zastavila provoz na jediném průtahu městem a v horším případě někoho zranila nebo zabila, je pro město tak děsivá, že raději výstavbu zakáže úplně. „Sanace nás zatím stála jediný zásah při pádu asi tunového balvanu do záchytné sítě, musela se opravit jedna stojka a kus sítě,“ vysvětlil na listopadovém zasedání zastupitelů starosta Českého Krumlova Dalibor Carda (NS - Město pro všechny). „To a údržba zeleně tvoří náklady, které zatím město vydalo. Každý zásah na vrcholu skály může způsobit, že veškeré další náklady, které by mohly vzniknou, i v důsledku stavebních činností, by šly na vrub města.“

Čtyři rodinné domy s výškou a velikostí omezenou regulačním plánem, tak měla vypadat nová zástavba v krumlovské ulici Vyšehrad. Pozemky byly už v roce 2006 zahrnuty územním plánem do území, na kterém je možné stavět, a plán schválilo tehdejší zastupitelstvo. A právě na konci roku 2006 se město rozhodlo, že pořídí regulační plán, aby se mohla jasně stanovit maximální velikost, umístění a podoba domů.

Už dříve se proti nové zástavbě postavili ti, co mají domy na protější straně ulice. Nelíbilo se jim možné riziko geologické narušení skály, na které mají své bydlení, a také to, že by nové domy zničily jedinečný výhled na Krumlov. Své názory sdělili na veřejném zasedání v dubnu 2015. „Když jsme dům v roce 2009 kupovali, na stavebním úřadě nás ujistili, že se před námi nic stavět nebude," postěžoval si tehdy na jednání Jiří Mačkal, před jehož domem by měly novostavby vyrůst. „Kdybych to věděl, dům bych nekoupil."

Obyvatelé ulice Vyšehrad měli před čtyřmi lety v plánu přesvědčit většinu zastupitelů, aby nový regulační plán neschválili.

Tato verze úplně padla a jejich obavy se nenaplní. Město došlo k závěru, že regulační plán nevydá a zároveň tam vyhlásí novou stavební uzávěru, což na listopadovém zastupitelstvu potvrdili zastupitelé.

Ta stará tam platí od roku 2006 a měla platit až do pořízení nového regulačního plánu. „Jako laici jsme si mysleli, že je tam možné stavět tak, jak je doporučeno v posudku, ale odborníci se shodli na tom, že se splnění podmínek při stavbě fakticky nedá pohlídat. A pokud by tam došlo k problémům, třeba s pádem kusy skály, všechno by šlo za městem,“ doplnil místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL), proč rada města s tímto návrhem přišla.

Právě riziko pádu skály, nejen během stavby, ale i v dalších letech, je tím hlavním důvodem, proč město regulační plán nevydá. „Veřejný zájem na ochraně majetku, zdraví a životů tady převažuje nad možnými následky rozhodnutí vyhlásit tam uzávěru, včetně případné kompenzace škod vzniklých vlastníkům pozemků,“ řekl jasně Dalibor Carda.

Zastupitel Miroslav Máče (nestr. za KSČM) během jednání namítl, že majitelé si tam pozemky nepořizovali s tím, že se tam bude v každém případě stavět, protože v té době to nebylo povoleno, takže na nějaké vyrovnání nemají jednoznačný nárok. „Kompenzace bychom měli řešit až v případě, že se někdo ozve,“ poznamenal.

„My usnesením pouze dáváme najevo, že víme, že bychom v případě soudu mohli prohrát, a až tehdy bychom vyplatili kompenzaci, nebudeme nic vyplácet předem,“ dovysvětlil Josef Hermann. „Nechceme ale nikomu podsouvat, že zastupitelé o možných dopadech nevěděli.“

K zastavení pořizování regulačního plánu vedla dlouhá cesta: komise rady města pro územní plánování doporučila nechat pořídit geologické posouzení statiky svahu. Geologický inženýr řekl, že pokud se splní celá řada podmínek při přípravě, realizaci a užívání po celou dobu existence, domy by postavit šly. „Všechny podmínky jsou ale takového charakteru, že město nemá nástroje, jimiž by zabezpečilo dodržení všech podmínek,“ vysvětlila zastupitelům Jana Hermanová, vedoucí krumlovské odboru územního plánování. „Komise také nechala udělat posouzení právních důsledků, pokud regulační plán nebude vydán.“

Výsledkem je doporučení regulační plán nevydávat, protože riziko je příliš velké, čemuž nasvědčuje i to, že v roce 2017 došlo k pádu velkých bloků a k havarijnímu stavu. „V tu chvíli je ve hře otázka finančních náhrad pro vlastníku, pokud bude zrušena zastavitelnost, přijdou o investice,“ dodala Jana Hermanová s tím, že rozdíl mezi cenami zastavitelných a nezastavitelných by celkově byl zhruba 4,5 milionu korun u všech pozemků dohromady.

Pro usnesení zvedlo ruku 19 zastupitelů, nikdo nebyl proti, hlasování se zdrželi zastupitelé ANO a hnutí Krumlováci.