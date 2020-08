Velkou rekonstrukcí prochází nyní otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku. Až příští rok znovu přijdou diváci, neměli by zvnějšku kromě nových nátěrů nic poznat, protože točna si má zachovat všechny vnější parametry jako má teď.

To však neznamená, že se na letní scéně Jihočeského divadla neodehrají změny. Podle ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka by například rekonstrukce měla umožnit přesun zvukaře z dosavadního sídla v Bellarii do prosklené horní části točny. Nyní tam sedávají osvětlovač, točmistr, inspicient, který technicky řídí představení a pracovník ovládající titulkovací zařízení. Pro zvukaře by to znamenalo zlepšení podmínek, protože dnes vytváří poslech pro diváky sedící jinde než on sám hlavně pomocí toho, co mu přenášejí sluchátka. Na koncertech například obvykle zvukaři sedí přímo proti jevišti a často v centru diváků.

ZRANITELNÉ MÍSTO

„Byli bychom rádi, kdyby bylo možno přesunout zvukaře,“ zdůrazňuje Lukáš Průdek a připojuje, že nynější stanoviště je „zranitelným místem“ protože památkáři chystají velké opravy Bellárie a to bude mít vliv i na otáčivé hlediště.

České Budějovice už mají firmu, která by měla provést stavební část rekonstrukce otáčka. Podle náměstka primátora Petra Holického vyjdou tyto práce na necelých devět milionů korun. Začít by měly v nejbližší době.

Na posledním zasedání rada města tento týden odsouhlasila i vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci elektroinstalace. Ta zahrnuje i vylepšení kabelů pro datové přenosy, které jsou vedené parkem a nutné pro zabezpečení představení, například zmíněné ozvučení nebo osvětlení. „Předpokládaná hodnota této zakázky činí dvanáct milionů korun,“ říká Petr Holický, ale dodává, že doufá, že se podaří ve výběrovém řízení cenu snížit. „Snažíme se neztrácet čas a vše připravit tak, aby od dubna 2021 bylo možné před otáčivým hledištěm zkoušet,“ zdůrazňuje Petr Holický.

Hlediště bylo letos rozebráno s ohledem na to, že sezona byla zrušena kvůli koronaviru. Opravy mají zajistit otáčku fungování až do roku 2023, kdy se má začít stavět úplně nové.

Infobox: Otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku patří k turistickým atrakcím města nad Vltavou. Hraje zde Jihočeské divadlo, jehož zřizovatelem je město České Budějovice. Město podle náměstka primátora Juraje Thomy připravuje s partnery architektonickou soutěž na úplně nové otáčivé hlediště. V národním investičním plánu na roky 2020-2050 se totiž počítá s novým multifunkčním divadlem za 1,5 miliardy korun.