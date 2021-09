O záměru investora postavit nový supermarket informoval místostarosta města Martin Hák. Staveniště si již převzala dodavatelská firma, která do konce roku postaví skelet budoucího supermarketu. Kompletně hotovo by mělo být v červnu 2022. Před marketem má být i venkovní posezení a nová zastávka autobusů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.