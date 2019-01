Lipensko - Na zamrzlé hladině Lipna už se skví ovál ledové magistrály, led ale ještě není v žádném případě dostatečně silný, upozorňují správci ledových drah. Bruslaři si ještě pár dnů musí nechat zajít chuť.

Místy louže vody valící se z puklin a nerovnoměrná tloušťka, tak shrnul kvalitu ledu na Lipně okolo Frymburka správce ledové magistrály Antonín Labaj.

„Led má od deseti do patnácti centimetrů, ale místy jen sedm,“ ohlásil přímo ze zamrzlé hladiny, když vrtačkou a metrem na několika místech sílu ledu měřil. „Chystáme se vyjet a začít připravovat dráhu, aby led promrzal, a až docílíme vytouženého limitu, oznámíme to. Zatím ovšem vstupovat na led rozhodně nedoporučujeme!“

Ledaři v obojživelné šestikolce vyrazili na zamrzlou hladinu u loděnice v Lipně nad Vltavou a pustili se do přípravy bruslařské magistrály. Odhrnují z ní sníh, který funguje jako izolační vrstva. Mráz, který má na Lipně klesat až k –10 °C, se tak dostane přímo k ledu. I oni varují, že led na Lipně není dost silný a není radno na něj vstupovat. Má jen deset centimetrů, a aby se na něm dalo bruslit hromadně, musí jich být alespoň osmnáct.

„Okruh letos povede i kolem Králičího ostrova, bude to pecka!“ raduje se olympionik Václav Chalupa, předseda Veslařského a bruslařského klubu Lipno. „Led je špičkový. Jestli počasí vydrží, po víkendu by se mohla magistrála otevřít.“

Moc dobře na tom s ledem nejsou v Horní Plané, kde o víkendu kvůli mrazům na břeh vytáhli převoz. „Led má kolem deseti centimetrů a je velmi pórovitý, nemá dobrou kvalitu. Lidi na něj zatím rozhodně pustit nemůžeme,“ upozornil důrazně starosta města Jiří Hůlka. „Uvidíme, jak na tom budeme při Hornoplánské brusli, která je naplánovaná na šestnáctého února.“



NA LED JEN S POTŘEBNÝM VYBAVENÍM

Antonín Labaj na led chodí vybavený pro případ, že by se propadl, s čímž prý má bohaté zkušenosti. Letos se mu to ale ještě nestalo. Jeho kolega se ale minulý týden propadl u převozu, naštěstí jen po kolena. „Kdo jiný by se měl propadnou, když ne já,“ řekl se smíchem, „i proto na led chodím se švédskými bodci a při prvotních měřeních raději i se záchrannou vestou.“