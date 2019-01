Lipensko /VIDEO/ - Lepší úvod roku si příznivci zimních radovánek ani nemohli přát, předpověď navíc hlásí na sobotu intenzivní sněžení.

„V rakouských příhraničních skiareálech Hochficht a Sternstein už několik dní průběžně sněží a podmínky pro lyžování jsou každým dnem lepší a lepší,“ říká Martin Řezáč z Lipno Marketingu. „Díky sněhové nadílce mohly být upraveny také běžecké stopy. O víkendu navíc končí v Rakousku vánoční prázdniny, takže výrazně ubude lidí a také začnou platit atraktivní slevy s turistickým průvodcem Grenzgenial.“



SKIPARK FRYMBURK

Ve Frymburk na Martě se výrazně zlepšily podmínky pro lyžování, v pátek odtud hlásí už přes 30 centimetrů sněhu. Každý den je otevřená sjezdovka Relax s nádherným výhledem na Frymburk a jezero a také dětský park médi Kubíka se zimním tubingem a lyžařskou školou. Provozní doba je od 9 do 16 hodin. „S průvodcem Grenzgenial tu platí od pondělí do pátku sleva na celodenní skipas 1+1 osoba zdarma,“ doplňuje Martin Řezáč.



SKIAREÁL LIPNO

Podmínky pro lyžování jsou na Lipně ideální, v provozu je přes 5 kilometrů tratí, na kterých leží až 60 centimetrová pokrývka a dál ho přibývá. „Díky teplotám pod nulou můžeme intenzivně zasněžovat. Na víkend zprovozníme sjezdovku Školní směrem k jezeru a následovat pak budou další tratě a také skicrossová dráha a snowpark,“ říká mluvčí Skiareálu Lipno Vojen Smíšek. Podle předpovědi meteorologů můžeme očekávat teploty pod nulou a sněžení i v následujících třech dnech.



Lyžaři mohou na Lipně využít i několik výhod. Například s kartou hosta Lipno.card získají dvou- a vícedenní skipas o 20 % výhodněji. „Na večerní lyžování platí celosezonní akce 3+1 skipas zdarma a pokud hosté využijí vlakové nebo autobusové spoje z Českých Budějovic, celodenní skipas pořídí s 30% slevou. Děti do 18 let, studenti a senioři nad 65 let mají skibus z Budějovic za dotované jízdné 17 Kč,“ dodává Vojen Smíšek.



SKIAREÁL HOCHFICHT

Ve skiareálu Hochficht nedaleko Lipna už několik dní po sobě sněží a na lyžaře tam o víkendu čeká ladovská zima s lyžováním na čerstvém prašanu. Na hřebenech Hochfichtu leží už přes metr sněhu a v provozu jsou kompletně všechny sjezdovky v délce 20 km a v provozu všechny lanovky a vleky. Speciálně pro děti jsou upraveny zábavné dráhy s obřími vlnami, komiksový slalom a výukový svah se zastřešeným pojízdným pásem. Na pokladně i v restauracích se domluvíte česky.



„Během vánočních prázdnin jsme zažili pořádný nápor lyžařů, protože jsme jako jediný skiareál v okolí měli otevřeny všechny sjezdovky a zejména od Lipna k nám denně jezdily davy lidí. Po novém roce už je volněji a na návštěvníky čekají nejlepší sněhové podmínky dosavadní lyžařské sezóny.“, uvedl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.



„Pro běžkaře je na Schönebenu u Zadní Zvonkové nově upraveno 79 km tratí. Vstup do stop je placený, denní vstup je 4 eura, týdenní 12 euro a celosezónní 40 euro na osobu,“ dodává Martin Řezáč. „S průvodcem Grenzgenial můžete využít akce 1+1 zdarma v půjčovně běžek Haderer Sport Schöneben: zapůjčení běžeckého setu na celý den pro 2. osobu zdarma.“



Hochficht je v provozu každý den od 8:30 do 16:00. Děti do 10 let lyžují jen za 3 €/den a mládež do 19 let za dětské ceny.



SKIREÁL STERNSTEIN

Těšit se můžete na 3,6 km otevřených sjezdovek, lyžařskou školu i restauraci s českým personálem. „V provozu je kombinovaná kabinková lanovka se šestisedačkou, kotvový vlek (pouze víkendy a vánoční prázdniny) a pojízdný pás v dětském parku,“ dodává Martin Řezáč. „O víkendu končí hornorakouské vánoční prázdniny, a tak se od pondělí 7. ledna opět začíná platit atraktivní akce 1+1 skipas zdarma s turistickým průvodcem Grenzgenial, díky které ušetříte 30 € za skipas.“