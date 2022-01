Lipenské jezero zamrzlo. Ale málo, tak na led ještě nevstupujte

Připravené jsou i tratě kolem Svatého Tomáše a Stožce. Podmínky sice nejsou ideální, vyrazit do stopy ale možné je. Ná stupní místo je u penzionu Dobík Pasečná. Stopy jsou strojově udržované, v současnosti však pouze na hladko, čili na bruslení. A nechybí ani tréninková loučka pro děti a začátečníky. Parkoviště je u penzionu. K dispozici je 26 kilometrů tras na české straně hranic, napojit se je možné i na rakouské. Tratě jsou koncipovány do několika uzavřených okruhů tak, aby si vybrali začátečníci i zkušení lyžaři.

Na Schönebenu je upraveno 68 km běžeckých tratí pro klasický styl i bruslení. Nástupní místa jsou v Schönebenu a Grünwaldu. Vstup na tratě je zpoplatněn částkou 5 € za osobu.

Několik kilometrů stop je upraveno i na Stožeckých lukách, kde jsou ale podmínky pro lyžování zhoršené malým množstvím sněhu.

Mráz přes noc pokryl Lipno ledem. Připomeňte si davy bruslařů na magistrále

Na lipenských sjezdovkách leží zhruba 60 cm sněhu. Ve Foxparku jedou všechny čtyři pojízdné koberce a otevřeny jsou všechny čtyři lanovky, tedy Lipno Express, Promenádní, Střecha a Lipenská. Aktuálně jsou otevřeny sjezdovky Jezerní, Dámská, Lipenská a Vyhlídka. Od soboty se k nim přidají také sjezdovka Pánská a Lišáka Foxe. Lyžovat se tak bude na téměř 8 km perfektně upravených sjezdových tratí. Skiareál Lipno je otevřen denně od 8.30 do 16.00 hodin. Už od pátku 14. ledna bude navíc opět obnoveno večerní lyžování, a to tradičně na sjezdovce Jezerní od 18 do 21 hodin. Foxpark je večer též osvětlený a je možné jej využít k bobování.

Lyžuje se i ve Frymburku, otevřeno je denně od 9 do 16 hodin.