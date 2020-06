„Na začátku týdne budou teploty mezi 14 a 17 stupni, přijde déšť a můžou se objevit bouřky,“ komentuje meteorolog Daniel Maňhal z českobudějovického hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve středu se podle něj oteplí a přeháňky pominou. „Neočekáváme, že srážek v tomto období bude letos tolik co minulé roky,“ dodává Maňhal s tím, že v předpovědích nevidí dál než na deset následujících dní.

JEN DOČASNÁ ZMĚNA

Pranostika se v Českých Budějovicích za posledních 19 let přiblížila naplnění roku 2009, kdy po osmém červnu propršelo 32 dní. Ve stejném období tam meteorologové naměřili nejvyšší úhrn srážek mimo horské oblasti v Česku. Celkem jich spadlo 282 milimetrů. Od začátku milénia pršelo na svátek Medarda celkem devět krát. „To, jaké je počasí osmého června, dalších čtyřicet dní ale nijak neovlivňuje,“ hodnotí pranostiku meteorolog Maňhal.

Období vydatných dešťů by krajině prospělo. Ještě na začátku jara byly jihočeské řeky na hranici hydrologického sucha – tedy ve stavu, který byl v minulých letech příznačný spíš pro konec léta.

Ačkoli květnové přeháňky zvedly hladiny řek, situace se podle hydrologa Tomáše Vlasáka o mnoho nezlepšila. „Je to jen dočasná změna k lepšímu. Průtoky řek jsou sice vyšší, ale stále výrazně pod

průměrem této části roku. Působí rychlý odtok vody, vyšší hladina proto po pár dnech zmizí,“ vysvětluje Vlasák z ČHMÚ. Aby se hladina řek stabilizovala, muselo by podle něj pršet ještě měsíc v kuse.

UVADAL I PLEVEL

Deště posledních květnových týdnů přišly jako na zavolanou zemědělců. „Zrovna když jsme všechno zasadili do země, deště nám to hezky zalily,“ pochvaluje si Bohdana Šedivá z rodinné zahrady ve Vidově na Českobudějovicku. Když o dva týdny dříve vysazovali sazeničky, museli si vypomáhat vodou ze studny. „Vody ve studni máme pořád stejně, voda se ale naplňuje o mnoho déle. Dřív stačilo půl hodiny, nyní to trvá tři hodiny,“ všímá si dcera majitelů zahrady. To souvisí se stavem podzemních vod v mělkých vrtech, který je v jihočeském kraji nejhorší. „Obecně se dá říct, že květnové deště prospěly hladině toků a půdě. Na podzemní vody neměly žádný vliv,“ shrnuje hydrolog Vlasák.

Nedostatek vláhy se projeví na letošní úrodě. „Sucho bude mít vliv na velikost plodů a jejich množství. Je to s ním horší a horší, minulý rok nám vadl i plevel. Letos to zatím vypadá lépe,“ naznačuje zahradnice z Vidova. Podle ní je nejvíc závlahy potřeba právě v těchto dnech, později už si plodiny zvládnou načerpat vodu z podzemí svými kořeny. Suchého období po svátku Medarda se proto neobává. „Zatím jsme sucho vždy vyřešili, věřím, že i letos to zvládneme,“ uzavírá Šedivá ze Zahrady Vidov.

Kristýna Motyčáková