Na Míru se bude kopat, teplárna mění trubky

Český Krumlov - Do první etapy rekonstrukce teplovodních rozvodů na krumlovském Míru se na začátku prázdnin pustí provozovatel domoradické teplárny. Dodávky teplé vody ani parkování na sídlišti by to příliš omezit nemělo.

Staré trubky a velké tepelné ztráty stojí za rozhodnutím domoradické teplárny, již provozuje firma Carthamus a. s., investovat do výměny rozvodů. Což znamená, že se bude v létě na sídlišti kopat. Žádné velké zábory parkovacích míst a uzavírky ulic se ale neplánují. „Budeme to vymezovat po částech, půjde ale jen o malé kousky,“ uklidňuje Jiří Kubeš ze společnosti Signistav, která má na starosti dopravní značení během rekonstrukce. „Pár parkovacích míst se vyklidí, vymění se potrubí a postoupí se o kousek dál. Parkování na sídlišti to nijak neomezí.“ Teplá voda poteče dál, jen v půlce léta bude dodávka vždy na několik hodin přerušená. „To kvůli přepojování starého potrubí na nové,“ říká Jindřich Beznoska, předseda představenstva Carthamu. Ukončení rekonstrukce potrubí zajišťující dodávky teplé užitkové vody je plánováno na přelom měsíců července a srpna. Potrubí zajišťující dodávky otopné vody by mělo být vyměněno do 10. září a do 31. října skončí celá rekonstrukce sekundárních rozvodů. „Dodávky otopné vody v topné sezóně nebudou rekonstrukcí rozvodů nikterak dotčeny,“ dodává mluvčí společnosti Zbyněk Škodáček. „Stav rozvodného potrubí není dobrý a rovněž míra tepelných ztrát, která s tím souvisí, je vysoká. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této investiční akci, a to s cílem rozvody modernizovat a tepelné ztráty podstatně snížit. Jsme přesvědčeni o tom, že omezení, která jsou během takto rozsáhlé akce nevyhnutelná, přijmou naší zákazníci s pochopením. I za ně se však velice omlouváme,“ uzavírá Jindřich Beznoska. Rekonstrukce se dotkne domů Lipová 156, 157, 158, 159, 160 a 161 a Urbinská 154 a 155. Teplá voda nepoteče po čtyři dopoledne. Které konkrétní dny to budou, se lidé dozvědí s týdenním předstihem formou výlepu na dveřích domů.

Autor: Zuzana Gabajová