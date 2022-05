Mezi městem a krajem to vyvolalo ostrou debatu. Protože českobudějovický primátor Jiří Svoboda upozornil na to, že to omezí provoz některých vozidel, čímž se zatíží jiné trasy ve městě a navíc bude nutné při opravách uzavřít klíčovou komunikaci. „Což s vědomím toho, že se Mánesova před necelými třemi roky kompletně opravovala, zamrzí. Znamená to další a vlastně zbytečnou uzavírku.

Škoda, že se nevyužila velká uzavírka před třemi roky,“ uvedl Jiří Svoboda a připojil, že zanedbání údržby a podcenění technického stavu mostu na jedné z dopravních tepen města přinese výrazné komplikace.

Opravy Mánesovy ulice byly spojeny s rozsáhlou rekonstrukcí inženýrských sítí a byly rozděleny do několika etap.

Jiří Svoboda v souvislosti s aktuální dopravní situací ve městě navíc upozornil, že obecně panuje mylná domněnka, že všechny dopravní stavby na území města realizuje město. "To má ale v gesci jen komunikace nižších řádů," upozornil Jiří Svoboda.

Jihočeský hejtman Martin Kuba ale odmítl, že by kraj údržbu mostu v Mánesově ulici zanedbal. Je to podle něj právě naopak. Stav mostů, které kraj vlastní, se pravidelně kontroluje. Most Kosmonautů dokonce každý rok. Loni v dubnu dostal trojku na sedmibodové škále. Letos po další menší kontrole, která zjistila možné zhoršení stavu, kraj za milion korun objednal podrobnou expertizu. Ta překlasifikovala poškození na stupeň pět s doporučením omezení tonáže z 35 na 23 tun a opravou do pěti let.

„Omezení nebude mít dopad pro cestující osobní ani veřejnou dopravou. Vedení autobusových linek po mostě nebude omezeno,“ uvedl ale Martin Kuba s tím, že to vyplývá z konzultace s odborníkem na autobusovou dopravu. Českobudějovická MHD tudy není vedena. Jihočeský hejtman doplnil, že před třemi lety se nedalo ani takové zhoršení stavu mostu předpokládat. „Naopak díky mimořádné kontrole navíc má kraj dostatek času naplánovat stavbu nového mostu do roku 2027 tak, aby dopravní situaci ve městě komplikovala co nejméně,“ uvedl Martin Kuba.

Jihočeský hejtman zdůraznil, že poslední uvedená kontrola byla provedena z opatrnosti a nad rámec povinností uložených právními předpisy. "Nařčení, že by kraj zanedbával péči o svůj majetek, jak v tiskové zprávě uvádělo vedení města se naprosto nezakládá na pravdě," konstatoval Martin Kuba.

„Počítáme s tím, že most bude nově postaven až po dokončení zanádražní komunikace, dálničního obchvatu Českých Budějovic a Jižní tangenty. A to především kvůli tomu, aby byly v Českých Budějovicích zajištěny pro účastníky silničního provozu alternativní dopravní trasy,“ doplnil Martin Kuba.