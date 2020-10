Zelená turistická trasa zkracuje nově pěší cestu od vlaku z velešínské zastávky do Římova a propojuje tak dvě velešínské stezky. A při procházce si můžete kromě nohou procvičit i jiné části těla. Velešínští ve strahovském údolí vybudovali dvě stanoviště se cvičebními prvky. Tím však jejich plány ohledně vybavení trasy nekončí.

„Díky tomu nyní nemusí lidé jít od vlaku po značce až k učilišti a odtud teprve do Římova, ale je možné rovnou projít údolím Strahova po zelené stezce,“ vysvětlil starosta Velešína Petr Vágner. „Kdo to zná, tak tudy stejně chodil. Takže teď se ve Strahově napojí na betonku – cestu z betonových panelů – a dojde do Římova.“

Lidé si mohou po cestě zacvičit a pobavit se na cvičebních prvcích. „Na prvním stanovišti jsou rozmanitá bradla, na druhém pak prvky zaměřené na balanc, takže taková dřevěná housenka, kláda zavěšená na řetězech,“ popsal místostarosta Jiří Růžička. Kromě toho v budoucnu cestu doplní tabule s informacemi o vývoji opevnění u Velešína od pravěku po novověk. „Strahov totiž navazuje na Kamennou věž,“ říká Jiří Růžička. V lokalitě Strahov totiž pravděpodobně kdysi bylo krátkodobé polní opevnění, zřejmě ve 13. století v době založení hradu Velešín. Nedaleko odtud se také v nejstarší době bronzové rozkládalo sídliště na ostrožně Kamenná věž nad řekou Malše. A před 2. světovou válkou Strahovem vedla linie železobetonových bunkrů, po nichž tam dneska již není ani památky. „Obohatili bychom tedy stezku trochou historie,“ doplnil Jiří Růžička. „A mohli bychom v budoucnu formou jakýchsi workshopů i model nějakého toho opevnění postavit.“

„V údolí si tak přijdou na své sportovci i zájemci o historii,“ dodal Petr Vágner.