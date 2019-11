Sedmnáctého listopadu má svátek Mahuléna. Spolu s ní je slaven jako státní svátek Den boje za svobodu a demokracii, neboť toho dne před 30 lety došlo k historické události, která proměnila v Česku socialismus v kapitalismus, totalitu v demokracii, občany na chudé a bohaté, na domovce či bezdomovce.

Ilustrace. | Foto: Miloslav Martenek

Při každém převratu se vyskytují tři skupiny lidí. Tou první jsou revolucionáři, lidé odvážní, kterým po úspěšně provedené revoluci je tleskáno, ale dlouho se z toho většinou neradují. Po čase už ani pes po nich neštěkne, zcvrknou se do ztracena. Po neúspěšné revoluci skončí v kriminále. Druhou tvoří ti, kteří vyčkávají za bukem, nenamáhají na náměstích své hlasivky, ale v pravou chvíli se ujmou moci. Třetí skupinou jsou lidé, kteří po moci netouží, ale touží po bohatství. I oni proto posečkají, co se z toho převratu vyklube, a pak to rozjedou.