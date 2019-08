Týn nad Vltavou – Dva roky je možné plout z Českých Budějovic až na Orlík. Pokud je dostatek vody. A to letos opět není.

Hněvkovická plavební komora otevřená před dvěma lety (na snímku) přivedla do Hluboké nad Vltavou více návštěvníků. | Foto: Deník / Jana Zuziaková

Projekt splavnění Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Orlickou přehradou umožnil menším lodím, které se vejdou do zdymadel na Orlíku a Slapech, doplout až do hamburského přístavu a dál do Severního moře.