Tak trochu jako v Karibiku si můžete v létě připadat na pláži Windy Point v Černé v Pošumaví. Ta nabízí písečnou pláž, občerstvení i bar s nealkohlickými i alko drinky, relaxaci, zábavu i sportovní vyžití. O barmanskou show a jiný zábavný program se stará a vymýšlí provozovatel pláže a showman David Neumann.

Pláž Windy Point v Černé v Pošumaví s jejím provozovatelem Davidem Neumannem. | Foto: archiv David Neumann

„K pláži v Černé jsem se dostal, když mě pozvala jedna firma, abych jí tam udělal barmanskou show a catering,“ vzpomínal David Neumann. „Ta pláž se mi líbila, tak jsem si tam pronajal malý kousek třikrát tři metry. Postupně jsme ho rozšiřovali, až jsme začali obhospodařovat celý ten kus pláže. Začali jsme tam působit před 14 lety.“ David vystudoval hotelovou školu v Praze, kde během barmanského kurzu objevil další styl, který ho zaujal, a to barmanskou show. „Čili zábavné předvádění přípravy koktejlů,“ líčil. „Začal jsem sám ty dovednosti trénovat doma nad postelí a postupem času jsem se dostal až k různým soutěžím, třeba mistrovství republiky nebo světa. Stalo se to mým koníčkem, zábavou, a hned od 18 let i mou prací.“