Na pochod po stopách pražského kněze Petra se vydali i Rožmitálští

Rožmitál na Šumavě - Po stopách kněze z Prahy do Orvieta je název pěšího pochodu, který v pátek dorazil do českokrumlovského okresu. A to od Slavče do Besednice. A pokračoval až do 16.6 přes region dál k rakouské hranici. Čili 15.6. přes Kaplici, Omlenici, Bujanov, Rožmitál na Šumavě, Rožmberk nad Vltavou. A 16.6. přes Vyšší Brod do Rakouska.

Účastníci putují na počest svátku Corpus Domini a cesty pražského kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1563, s níž je spojeno vyhlášení svátku. Účastníci jdou v 15 etapách 450 kilometrů s poselstvím evropské vzájemnosti. A po cestě se přidávají další a další poutníci. Pochod se konal již potřinácté a v Rožmitále na Šumavě se k němu přidali někteří z místních obyvatel. "Přes Rožmitál vedl pochod již po páté," říká Hana Hanulka Šmalinská. "Aktivně se zapojují do dílčí etapy i obyvatelé Rožmitálu. Tentokrát jsme šli etapu Rožmitál - Rožmberk nad Vltavou. Pochod jde překrásnou krajinou šumavského předhůří, super zpestření představovala občerstvovací stanice v osadě Metlický Dvůr." Za zmínku stojí, že dokonce starostka Rožmitálu Alena Ševčíková, sekretářka paní Špánková a Milada Dědková absolvují celou etapu pěšky až do italského Orvieta.

Autor: Zuzana Kyselová