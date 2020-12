Muzikanta lákalo se dřevem něco podnikat, celý život byly truhlářské práce jeho koníčkem. V době koronakrize, však není pro umělce tolik příležitostí vystupovat, a tak má na tento svůj zájem času více. Pořídil si taky náročnější výbavu. „Je to výzva, snažím se zachovat si všechny prsty, abych mohl dál hrát na housle,“ vtipkuje.

Jan Talich je jako truhlář samouk. „Vždycky jsem něco pochytil v různých dílnách. Když si nevím rady, jdu se poučit k jiným truhlářům. Spousta mých přátel jsou houslaři, u nich se člověk naučí hodně,“ tvrdí dirigent.

Zdroj: Deník

Zatím vyráběl víceméně užitkové předměty jako skříně, konzole, poličky. Na skříních v podstatě začal truhlařinu zkoušet. „Byl to pokus omyl,“ vypráví o svém o prvním výrobku a vzpomíná: „ Ty skříně jsme nakonec měli patnáct let.“

Nyní, když má Jan Talich lepší vybavení, chce se pouštět více do umělecké tvorby a řezbářství. Právě pracuje na prkénku ve tvaru houslí. „Má to být takové překvapení, je z krásného dřeva, z ořechu. Musím ho opracovat,“ prozrazuje dirigent a houslista.

„Je to fajn, když člověk od stupnic a cvičení prstů, odběhne dělat něco jiného,“ libuje si dirigent. Nejen, že se odreaguje, ale má radost, že po něm zůstane něco hmotného. „Koncert ve vás doznívá, ale je to pomíjivé. Tady máte výsledek práce hmatatelný,“ říká Jan Talich jako kutil.

Jeho snem byla dílnička, ale je stále odkázaný na garáž, kde pracuje. „Stěhujeme se a vypadá to taky na garáž,“ směje se. Když přijdou fošny, auto zůstává venku.

Jan Talich si v době koronakrize prý truhlařinou nepřivydělává. „Člověk z úspor může žít nějaký čas. Ale ne věčně. Pokud by tato situace byla ještě dlouhou dobu, přemýšlel bych o tom, jak zkomercionalizovat tuto mojí činnost,“ uvažuje. Nakonec ale říká: „Necítím se ale na to fušovat truhlářům do řemesla. Nejsem profík.“

Jan Talich má v době koronakrize o zábavu postaráno i proto, že má ročního syna. „Nakonec jsem byl rád. Život muzikanta je rozlítaný a já mám na syna teď více času,“ usmívá se. Čas od času také natáčí hudební vystoupení, např. na letišti v Plané, a samozřejmě cvičí.