Jižní Čechy - Páteční ráno na jihočeských silnicích komplikují popadané stromy. Hasiči do rána odstranili již přes sedmdesát stromů.

12.31 hodin: V současné době zasahují hasiči u obce Radětice na Táborsku, provozu brání strom spadlý na silnici. Místo je podle policie zcela neprůjezdné. Komplikace lze očekávat do 13.30 hodin.

11.37 hodin: Od ranních hodin se podařilo energatikům snížit výrazně počet domácností postižených výpadkem proudu. K šesté hodině ranní to bylo podle mluvčího E.ON Vladimíra Váchy ještě několik tisícovek domácností. "Předpoklad je zprovoznit většinu bezproudí během dnešního dne, přesto nemůžeme zcela vyloučit, je některé odlehlé lokality (jednotlivá místa) mohou zůstat bez dodávek elektřiny až do zítřejšího dne," připustil mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

11.35 hodin: Dobrou zprávou od silnčářů je, že před 10. hodinou bylo dokončeno odstraňování stromů na komunikaci III. třídy v Římově ve směru na Doudleby.

11.10 hodin: Silničáři na Hradecku stále ještě odklízejí následky silných poryvů větru, které se Českem proháněly celou noc a trvaly až do dnešního dopoledne. Podle službukonajícího dispečera jindřichohradecké správy a údržby silnic byla nejhorší situace na Studensku a Dačicku. Množství popadaných stromů a větví se odklízelo také v okolí Nové Bystřice.

Až do večerních hodin by měl být uzavřený zhruba tříkilometrový úsek silnice vedoucí ze Strmilova do České Olešné, kde v současných chvílích silničáři odklízí padlé stromy.

10.53 hodin: Více než 100 tisíc korun čítá škoda způsobená v Prachaticích větvemi spadlými na dvě zaparkovaná vozidla. Také řidič auta na trase mezi Prachaticemi a Libínským sedlem se potkal s větví stromu ulomenou silným větrem a bude řešit poškození vozidla za 15 tisíc korun. Policisté dostali do 10.15 h přes 30 hlášení řidičů k pádům stromů na komunikace na Jindřichohradecku, Dačicku, Táborsku a Prachaticku. „Kromě stromů vichr přemístil i sněhové zábrany z polí," dokreslil situaci policejní mluvčí Miroslav Doubek.

Naopak silnice mezi Strmilovem a Novou Olešnou zůstane po celý den neprůjezdná, neboť hasiči a pracovníci silnic odstraňují padlé stromy, doprava je odkláněna. I nadále musí být řidiči při jízdě obezřetní a plně se věnovat řízení i sledování situace v okolí.

10.00 hodin: Silné poryvy větru způsobily polomy i v lesních porostech na území Národního parku Šumava. "V současné době registrujeme na území národního parku polomy v lesních porostech jak v západní, tak jižní části Šumavy. Na západě jsou to desítky maximálně jednotky stovek metrů krychlových, podstatně horší situace je v jihočeské části Národního parku Šumava," uvedl tiskový mluvčí Správy Jan Dvořák. Na jihu Šumavy polomy čítají podle momentálních odhadů kolem tisícovky metrů krychlových dřeva. "Předpoklad je, že by polomy ze včera neměly dosáhnout objemu, který si vyžádal vítr v roce 2015," dodal.

ČTĚTE TAKÉ: Na Šumavě popadalo nejvíce stromů za posledních osm let



Podle mluvčího Správy parku je už nyní jasné, že v souvislosti s větrem a polomy bude uzavřena pro běžkaře trasa mezi Lenorou a Radvanovickým hřbetem. "Naši lidé jsou v terénu a situaci mapují. Přesná čísla bychom měli mít k dispozici v příštím týdnu," doplnil Jan Dvořák, tiskový mluvčí Správy NP Šumava.

9.55 hodin: Silné poryvy větru a padající stromy se podepsaly i na dodávkách elektrické energie. Potvrdil to mluvčí společnosti E-ON Vladimír Vácha. "Distribuční území (západní část) společnosti E.ON Distribuce bylo postiženo silným větrem, dosahujícím místy síly vichřice. V důsledku to jsme zaznamenali několik desítek poruch na linkách VN v lokalitách Českokrumlovska (v okolí Větřní, Vyššího Brodu, Lipna nad Vltavou), dále na Prachaticku (Vimpersko, Volarsko) a Jindřichohradecku (Pelhřimovsko, Počátečsko, Pacovsko). Na odstraňování poruch intenzivně pracujeme. Bez dodávek byla ráno Kvilda a Borová Lada na Vimpersku," shrnul Vladimír Vácha stav k sedmé hodině ranní v pátek 24. února.

Hasiči do rána odstranili již přes sedmdesát stromů. Stromy na kolejích zastavily i na několika místech vlaky.

Také policejní mluvčí Miroslav Doubek upozorňuje řidiče, že vlivem silného nárazového větru došlo na mnoha místech kraje k popadání stromů na komunikace, a to zejména na Jindřichohradecku, Prachaticku, Písecku, Strakonicku a Táborsku. Policisté dopravu usměrňují, případně odklánějí na objízdné trasy.

„Nárazový západní vítr pak ohrožuje bezpečnost silničního provozu i na otevřených úsecích silnic, například na dálnici D3, kde zejména na přechodech mezi uzavřenými a otevřenými úseky a rovněž pří míjení osobních aut a kamionů může boční náraz způsobit zvláště rychle jedoucím řidičům komplikace při bezpečném ovládání vozu," varuje mluvčí. „Vyzýváme proto řidiče, aby jak v lesních, tak na otevřených úsecích věnovali řízení svých automobilů maximální pozornost a také přiměřeně situaci snížili rychlost svých vozidel," žádá Miroslav Doubek o velkou obezřetnost při jízdě.

V důsledku silného větru je na jihu Čech neprůjezdná například silnice z České Olešné na Strmilov na Jindřichohradecku. Hasiči následky větru odstraňují. Nově policie upozorňuje na spadlý strom na silnici a popadané větve za Kostelním Vydřím na Dačicku ve směru na Lipovou.

U obce Chvalšiny na Českokrumlovsku policie varuje před nárazovým větrem o síle do 50 km/h. Na silnici jsou překážky v podobě spadaných větví a sjízdnost je možná s maximální opatrností.

U obce Borotín na Táborsku je padlý strom na silnici. I zde je průjezd se zvýšenou opatrností, neboť je jeden jízdní pruh uzavřen.

Také u obce Balkova Lhota na Táborsku je padlý strom a probíhají odklízecí práce.

U Prachatic u odbočky na Záblatí do spadlého stromu narazilo auto. Nehoda je naštěstí bez zranění.

Od čtvrtečních 19 hodin do půlnoci jihočeští hasiči podle mluvčí Venduly Matějů vyjeli ke zhruba čtyřem desítkám popadaných stromům, a to především na Prachaticku.

Čtěte také: U Kubovy Hutě narazil vlak do spadlého stromu

"Od půlnoci do rána jsme odklízeli dalších zhruba třicet stromů ze silnic a železničních tratí. Momentálně nemáme hlášené žádné zraněné osoby," uvedla Vendula Matějů.

Stromy zavřely i některé tratě

Nárazový vítr také omezil na několika místech na jihu Čech vlakovou dopravu.

Okolo 4. hodiny ranní podle informací Českých drak osobní vlak musel zastavit před spadlým stromem mezi stanicemi Suchdol nad Lužnicí - Majdalena. Cestující mají zajištěnou náhradní autobusovou dopravu, ale zpoždění může být od 30 do 40 minut.

Zprůjezdněný je již úsek Bělčice - Blatná na Strakonicku,

V důsledku většího množství popadaných stromů byl přerušen provoz na trati mezi stanicemi Volary - Vimperk. A padlý strom je také na trati mezi Horní Planou - Novou Pecí.

Situaci i nadále monitorujeme.