Na stezce odvahy se krásně báli i někteří z dospělých

Loučovice - Stezka odvahy v Loučovicích zase stála za to. Organizátoři si s její přípravou vždy tak vyhrají, že je výsledek vskutku sugestivní a strašidelný.

Stezka odvahy startovala v pátek v 18.50 hodin na sjezdovce u dětského hřiště.



Tam začínal strašidelný les pro děti i dospělé. Stezka nese heslo: Kdo se bojí, nesmí do lesa!



Odvážní jedinci chodí bez baterek. Otázka je, kolik takových se našlo, když se člověk podívá na to, co organizátoři připravili.