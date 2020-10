Ražice na Písecku registrovaly 328 voličů. V pátek k 18.30 hodině odvolilo kolem dvaceti lidí - v prvním kole do Senátu volilo 102 lidí. Ve volební místnosti jsme zastihli bývalého místostarostu Jana Varušku. "Volil jsem kandidáta ze Strakonicka, v prvním kole jednoho a v druhém kole jiného. Zvážil jsem, co je potřebnější," dodal.

Ve Vimperku volil v pátek 9. října ve 2. kole senátních voleb Jan Czerwenka. "Můj kandidát prošel z prvního kola. Ale šel bych volit i v opačném případě. Pokud by mezi finalisty byl kandidát politického směru, který uznávám," řekl. Kromě zmíněneho počtu voličů je i tzv. zvláštní seznam. Jde o pacienty nemocnice. Z 9 volili do přenosné urny 4.

V Malenicích na Volyňsku, kde bylo 562 voličů, v 1. kole volilo do Senátu 192 lidi. Mezi prozatimními třinácti voliči byla zastupitelka Ivera Frková. "Můj kandidát postoupil, ale šla bych volit i kdyby neprošel. Také vítám, že postoupili kandidáti že Strakonicka," řekla.

V obci Čkyně na Prachaticku měli ve volebním obvodu s číslem 1 1064 voličů. Odevzdat svůj hlas jich k páteční 16. hodině dorazilo dvacet. Byl mezi nimi i čtyřiadvacetiletý Marek Chalupa se svými rodiči. "Chodím volit od svých osmnácti let a nerozlišuji, o jaké volby se jedná. Považuji to za svou povinnost, stejně jako čím dál více podobně mladých lidí," zmínil. Kandidát jeho i jeho rodičů do druhého kola nepostoupil, to je však od odevzdání jejich hlasů neodradilo. V prvním kole voleb zde do Senátu volilo 350 lidí.

V pátek ve 14 hodin se znovu otevřely volební místnosti pro senátní volby. První lidé již mají svou občanskou povinnost splněnou ve strakonickém volebním obvodu č. 20 v budově Finančního úřadu.

Tento volební obvod měl 758 voličů. Mezi prvními, kteří v pátek 9. října přišli ke 2. kolu senátních voleb, byla Ilona Bryndová ze Strakonic. "K volbám do Senátu běžné nechodím. Tentokrát byl na kandidátce člověk, kterému věřím. A doufám, že uspěje i ve druhém kole," řekla. V prvním kole 2. a 3. října, kdy byly i krajské volby, zde volilo 270 lidí, do Senátu o 13 méně.

Sobota 10. října

Ve volebním obvodu 16 v Lidická ulici ve Strakonicích přišlo do sobotní 10 hodiny z 798 voličů k 2. kolu senátních voleb 140. Poslední byla Láďa Faměrová s vnoučkem Sebastianem. "Už v prvním kole jsem volila kandidáta ze Strakonicka a prošel i do druhého kola. To, že nový senátor bude že Strakonicka, je hezký pocit. Bude k nám mít blíž."

Volební obvod v Písku (7.ZŠ Husova) má 565 voličů, hlásí zatím 60. "Senátní volby jsou tragédie. Chodí málo lidí," říká předsedkyně komise Ivana Zikmundová. V tomto obvodu první kolo vyhrál úřadující senátor Karel Kratochvíle.