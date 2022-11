/FOTO, VIDEO/ Od soboty 19. listopadu do pondělí napadlo na šumavských hřebenech přes 30 centimetrů sněhu, to je největší nadílka v celém Česku. Jednadvacátého ráno byla podle oficiálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu nejvyšší sněhová pokrývka na Velkém Javoru (37 cm), na paty mu šlapal Plechý (34 cm). Přes den ještě pár centimetrů připadlo.

Na běžkách z Kvildy na prameny Vltavy. 21. listopadu 2022. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

A bílo je i na Kvildě, odkud se dá na běžkách vyrazit do okolních lesů. Od Hraběcí Huti po Černohorský močál je cesta protažená pluhem, přesto s opatrností sjízdná. Mrznout a občas sněžit by na Šumavě podle předpovědi mělo minimálně do středy.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová