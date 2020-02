Vladimíru Šlégrovi, jednateli tamního hotelu Lesovna, zrekonstruované historické lovecké chaty, se tak opět potvrdilo, že zavést do hotelu ekologické topení byla veliká chyba.

„V této chvíli jsme takových 55 hodin bez proudu,“ líčil ve středu před polednem. „Teplota na pokojích klesla k 17 stupňům. Vaříme jen snídaně a večeře nouzově na propan-butanu, ale nemáme teplou vodu ani topení, protože tepelné čerpadlo bez proudu nefunguje. Hosté pochopitelně odjeli, statečně odolávají jenom obyvatelé jednoho pokoje. Vše máme vlastní, kromě drahého proudu. Jeho výpadky tu ale zaznamenáváme několikrát do roka.“

Podle jeho mínění, a stejného názoru je i starosta Přední Výtoně dole v údolí, jsou lesní průseky kolem elektrického vedení příliš úzké, takže stromy při každém větším větru padají na dráty. „A bude to pořád stejné, dokud energetická společnost na rizikových trasách nepoloží elektrické vedení do země,“ říká Vladimír Šlégr. „Momentálně v hotelu personál zajišťuje nouzový provoz, aby bylo možné hotel potom uvést rychle do plného chodu. A uklízím sníh.“