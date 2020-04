Ztráta čtyř tisíců pracovních míst, pokud se hotely a penziony otevřou v červnu, o tří sta tisíc hostů méně už teď a o tři či čtyři miliardy korun méně z turismu v jihočeských veřejných rozpočtech, i to jsou dopady totálního utlumení cestovního ruchu, se kterým se potýkají i jihočeské firmy. Firmy zaměřené na turismus navíc pro toto léto a asi i zbytek roku nepočítají se skupinami ani s turisty z Asie.

Často skloňovaným slovem byla ale i nejistota: nikdo neví, kdy se turismus zase rozběhne, stejně tak lidé netuší, jestli budou moct vyjet třeba k moři, a tak zatím peníze za rezervace tuzemských dovolených neutrácejí. „Letos to bude o domácím cestovním ruchu, a nejen o letní sezóně, podnikatelé potřebují plný podzim a plnou zimu, aby přežili. A bez spolupráce s nimi nedosáhneme ničeho, to říkám na rovinu,“ analyzoval Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, která společně s destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko dvoudenní akci pořádala, ve své úvodní přednášce.

Z Prahy se k němu připojila Sandra Feltham, expertka na oblast udržitelného rozvoje. A byla to ona, kdo hned na začátku poukázal na to, že je dobré se podívat i na pozitiva, která nám tato pandemie přinesla, a využít jich ke změně k lepšímu a udržitelnějšímu turismu: „Významně se snížilo znečištění ovzduší, obnovují se ekosystémy, získali jsme díky prázdným ulicím nový pohled na nadměr-nou turistiku a máme výbornou šanci zamyslet se, jak turismus změnit, třeba k jeho lokálnější variantě.“

Nad tím, co bude COVID-19 znamenat pro hoteliéra, se v pátek zamýšlel Petr Šalda, generální manažer budějovického Grandhotelu Zvon. „V poslední podobné situaci, v recesi v letech 2008, 2009, jsme z rychlosti 120 km/h brzdili na šedesátku, teď jsme zabrzdili ze 180 km/h na nulu,“ připomněl vážnost situace. „Kromě horských hotelů to asi pro všechny byla ta nejhorší možná chvíle, byli na konci cashflow a těšili se na sezónu a čekali na rezervace a vtom udeřila krize.“

A co můžou hoteliéři čekat v létě? „Čechy, ale ještě nejsou připraveni rezervovat. Na internetu vidíme, že počet těch, kteří si prohlížejí destinace, je minimální, oproti únoru je to zhruba na šestině,“ připomněl. „Na budějovický trh se za den dívalo v březnu kolem 6 až 8 tisíc rezervujících, dneska to je kolem čtyř stovek. V rybníku, ze kterého bychom rádi vylovili rezervace, zatím neplavou žádné ryby.“ Na druhou stranu počítá s tím, že letní sezóna se rozběhne už v červnu, protože děti už nepůjdou do školy a prázdniny tak začnou dřív.

Atmosféra konference byla velmi pozitivně a optimisticky laděná. "Jinými slovy žádný pláč nad rozlitým mlékem a černé vize, ale naopak prezentace výhledů, možností a nových příležitostí, hledání a definování investic, konkurenceschopnost v rámci Evropy apod. V průběhu prvního konferenčního dne vystoupil mezi speakery také ředitel CzechTourismu Jan Herget, ředitelka agentury Flagship Sandra Feltham, ekonom Lukáš Kovanda, generální ředitel Sivek Hotels Viliam Sivek, expert na odvětví cestovního ruchu, regionální rozvoj a dopadové analýzy Ondřej Špaček a mnozí další," doplnil Vojen Smíšek - marketingový manažer destinace Českobudějovicko-Hlubocko. V pátek se mluvilo, mimo jiné, o gastroturistice v jižních Čechách, o své rady se podělily právničky Andrea Pavelcová a Karolína Kropíková a o moderní české cukrařině mluvil Josef Maršálek.

Ti, co se na Travelcon zaregistrovali, se mohou na všechny přednášky podívat znovu, a to až do konce dubna.