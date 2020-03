U středověké tvrze Tichá v blízkosti česko-rakouské hranice zavládl stavební ruch. Spolek Hrady na Malši zde zahájil konzervační práce archeology odhaleného kamenného zdiva. Tvrz totiž netvořila pouze do dnešních dob zachovalá hranatá věž.

Tvrz Tichá nedaleko Dolního Dvořiště. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

„Vidíme tady, že po obvodu areálu tvrze byla hradba, ke které přiléhá palác ze 13. století,“ ukazoval Josef Hložek z Archeologického ústavu AV ČR, co které zdivo v odkrytých částech okolního terénu, představuje. „Palác byl už v době svého vzniku za pánů z Michalovic vytápěn kachlovými kamny s velkými pohárovými kachli. Později byl za Rožmberků v rámci přestavby rozdělen na polovinu. Jednu část nechali zasypat, druhá se stala součástí suterénu nového rožmberského paláce. A posléze sloužila coby sklep novověkého pivovaru. Tady v tom Michalovickém paláci je krásně vidět šikmé osvětlovací okénko do suterénu, také odkládací niky a z druhé strany je vidět vstupní šíje právě do toho sklepa.“ Do patra nahoru nebo zvýšeného přízemí chodili tehdejší obyvatelé tvrze po pavlači. „Kolik pater palác měl, těžko říct, ale minimálně dvě podlaží tam byla,“ říká Josef Hložek. „Ostatní zdi, jejichž zbytky tady vidíme, jsou všechno příčky.“ Čili uvnitř hradeb stál veliký palác, a v hradbě bývala původní bráňská věž nejstarší tvrze, která byla přestavěná za Rožmberků. „Tvrz měla původně dvě věže, z té druhé, rovněž hranaté, se ale zachovaly v podstatě jenom základy,“ doplnil jednatel spolku Hrady na Malši Radek Kocanda.