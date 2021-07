Až dvacet tisíc vodáků si chce v prvním červencovém týdnu sjet naši nejoblíbenější řeku, Vltavu. Pavel Kolouch, manažer Ingetour, největší půjčovny lodí na Vltavě, tuší velké zácpy a snaží se zájemce o splutí motivovat k tomu, aby vodáci na Vltavu přijeli v jiný prázdninový týden, kdy tu bude volněji.

Vodáci na Vltavě v Českém Krumlově. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

„Podle zkušeností z předchozích let a aktuálně velkého zájmu se dá čekat, že během čtyř dní v prvním červencovém týdnu Vltavu spluje až dvacet tisíc a to je moc. Ano, snažíme se vodákům doporučit jiný termín. Vysvětlujeme jim, že pro ně bude vhodnější. Například týden po svátcích je na Vltavě relativní klid a pohoda,“ uvádí zástupce půjčovny. „Vodácká sezóna je od minulého víkendu v plném proudu. Na Vltavu se vrátily školní kurzy a výlety, víkendové slunečné počasí přitáhlo mnoho vodáků. A to nejen z blízkého okolí , ale například i ze Severní Moravy. Odhaduji, že Vltavu sjelo během víkendu asi pět tisíc lidí.“