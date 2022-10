V prostoru se totiž koná vojenské cvičení. Výcvik se bude odehrávat na celém teritoriu vojenského újezdu Boletice, a to ostrou, imitační i cvičnou municí. Všechny závory po hranici celého vojenského újezdu Boletice budou uzavřeny 14. 10. 2022 od 18 hodin do 17. 10. do 6 hodin. A stejně tak i další víkend 21. 10. 2022 od 18 hodin do 24. 10. 6 hodin.