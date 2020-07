Novinku připravili Hornoplánští pro rodiče s dětmi. Sedm vycházkových tras ve městě a okolí nazvaných Sedm divů světla.

Sedm divů světla najdete v okolí Horní Plané. | Foto: Archiv města Horní Planá

Vedle právě nově otevřené naučné stezky Olšina najdou obyvatelé i návštěvníci Horní Plané také nové vycházkové okruhy od dvou do dvaceti kilometrů určené pro rodiny s dětmi. A to v Horní Plané a jejím okolí. Tímto projektem se Horní Planá chce zaměřit na takzvanou lesní koupel. To jsou vlastně procházky po lese. „Připravili jsme nenáročné okruhy vhodné jak pro starší lidi, tak pro rodiny s dětmi.,“ říká starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „A na každé trase naleznou kukátko, díky kterému za příznivých podmínek uvidí nějakou zajímavost. Od mravenců po Alpy. Celé je to o světle, pohledu a lesní koupeli.“