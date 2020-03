Na jednu stranu jsou rádi, protože v případě pozitivního testu by se výsledek asi dozvěděli ještě v pondělí odpoledne, na druhou stranu už chtějí vědět, jak na tom jsou.

Než se ale v pondělí testu dočkali, pokoušeli se na nějakou infolinku marně dovolat dva dny, nakonec se to naštěstí povedlo.

"Zatím stále čekáme, testování proběhlo v pondělí dopoledne," popisuje Antonín Labaj, co se děje den poté, co osobu jemu blízkou testovali na přítomnost koronaviru v těle.

Na test museli jet až do Českých Budějovic do mobilní hygienické stanice, žádná sanitka za nimi do Frymburka nepřijela. "Tam na ně už čekalo asi devět lidí v ochranných oblecích, udělali jim výtěry a vzali si kontaktní informace s tím, že se ozvou s výsledkem ještě ten odpoledne. Chtěli si ho tam nechat, protože ale teplota oproti předchozímu dni klesla, domluvili se, že se vrátí domů a bud v domácí izolaci."

Zatím se také povedlo vytrasovat, kde se nemocný nakazil a čím to mohlo být: "Patrně to pochází od jednoho dítěte s obyčejným nachlazením, takže to koronavirus, doufáme, nejspíš nebude," dodává Antonín Labaj.

Mobilní stanice by měla být u nemocnice v Budějovicích. "Kde má být, se příbuzným ale povedlo zjistit až po dvou hodinách, měl by to být nějaký autobus. Já byl včera v Budějovicích služebně, tak jsem to tam objížděl. Na lince 1212 mi řekli, že to je ze všech směrů značené, ale jezdil jsem tam marně, prostě jsem to nenašel."

Z ulice vás v Budějovicích neotestují

Podle Ivy Novákové, mluvčí českobudějovické nemocnice, je mobilní stanice v dodávce, která je zaparkovaná u pavilonu E. Ten stojí na rohu ulic Generála Svobody a Pivovarská. Zároveň dodala, že lidé z ulice tam přijít nemohou, jelikož se tam neprovádí tzv. komerční testování, ale na testy tam pacienty mohou poslat pouze lékaři nebo krajští hygienici.