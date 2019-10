Například své pozoruhodné svatební šaty poskytla Jaroslava Poltová z Kaplice, která zapůjčila i své svatební snímky včetně svatebních fotografií svých rodičů. Až se dotknete bílých šatů z kasilonu, užasnete, v čem také se v minulosti nevěsty vdávaly. Podobně na výstavě spatříte svatební fotografie třeba maminky Stanislava Trse, ředitele KIC Kaplice i jejích rodičů a mnoho dalších.

Autorkou a kurátorkou výstavy je Petra Švarcová z KIC Kaplice: „Přímo můj nápad to není. Téma svatby napadlo Martinu Švagrovou z městského úřadu, když jsme rozebírali, jaké výstavy se tu konají a jak na ně přilákat více návštěvníků. Doufali jsme, že se to podaří, když obyvatele Kaplice do výstav více zapojíme.“ V městském zpravodaji proto vyzvali čtenáře, aby poskytli na výstavu své svatební fotografie, šaty, doplňky a jiné zajímavosti. Lidé věci na výstavu skutečně zapůjčili. „Zejména hodně pomohla Jitka Papežová z klubu seniorů,“ vyzdvihla Petra Švarcová.

Výstava Svatba – svatební fotografie, šaty a doplňky si v Kaplici můžete prohlédnout do konce října.