V Brloze Rozích bude ve čtvrtek pro páry večerní lyžování od 18 hodin za jeden ski pas. „Ve čtvrtek na Valentýna budou jezdit zamilované páry na jeden skipas a atmosféru podtrhneme ohněm a zapálenými loučemi,“ slibuje vlekař Jiří Tancer.



Ve všední dny kromě pondělí je až do pátku na Rozích pouze večerní lyžování od 18 do 21 hodin, o víkendu pak od 9 do 21 hodin s hodinovou přestávkou, která začíná v 17 hodin.