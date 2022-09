„V souvislosti s neustálým navyšováním cen surovin, které se bezprostředně promítají do cen tepelné energie, nebylo bohužel ze strany provozovatele teplárny Domoradice možné udržet ceny tepelné energie,“ doplnil Zbyněk Škodáček, mluvčí Carthamus, a. s. „Ty byly po několik let neměnné, respektive v roce 2017 došlo z naší strany k jejich snížení. Od 1. června jsme proto byli nuceni přistoupit k navýšení cen. Stávající cena tepla do cenové lokality zdroj - průmyslové podniky - je 396 korun za giga jaul bez DPH, 435,60 Kč/GJ včetně DPH. Do cenové lokality město – obyvatelstvo - je to 599 korun za GJ bez DPH a 658,90 Kč/GJ včetně DPH.“

Teplárna Strakonice zdražuje od 1. října ceny tepla o 15 procent

Tato teplárna nedaleko Českého Krumlova k vytápění využívá biomasu. I když možná vláda teplárnám povolí používat méně ekologická paliva, přistupovali by k tomu pracovníci společnosti Carthamus neradi. „Nám v této chvíli nejde ani tak o to, abychom nějak ušetřili, pro nás je hlavní zajistit dodávky,“ vysvětlil Jiří Drobný. „Vracíme se k eventualitě záskoku uhelným kotlem, ale je to opravdu jenom záskok. Ostatně na uhlí moc neušetříte. I tam jde cena nahoru, navíc je jeho používání spojeno se složitostí likvidace popele. A to jsme odbourali, protože topíme štěpkou a uhlí už léta nepoužíváme.“ Teplárna společnosti Carthamus dodává teplo jednak do krumlovské průmyslové zóny a také do paneláků v městské části včetně dalších objektů.

Teplárna Domoradice musí dostát svým závazkům k zajištění dodávek tepla jak domácnostem, tak průmyslovým podnikům, proto bude využívat možné zdroje k tomu, aby své povinnosti bezezbytku splnila.

Teplo pro Krumlov zajišťuje rovněž společnost Energo. „Otázka na ceny tepla je předčasná,“ sdělil provozní manažer Zdeněk Majer. „Ceny tepla se budou během podzimu upřesňovat podle nákupu komodit a služeb pro rok 2023.“