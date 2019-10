Příjemný velký piknik připomínalo přátelské setkání obyvatel z Česka a Rakouska na hranici mezi Českým Německým Heršlákem. Setkání, finančně podpořené Evropskou unií, uspořádaly v sobotu u příležitosti 30. výročí pádu železné opony obec Horní Dvořiště a městys Rainbach im Mühlkreis.

Přátelské setkání na hranici u Horního Dvořiště k 30. výročí pádu železné opony. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Program si připravili žáci Základní školy T G. Masaryka v Českém Heršláku a k posezení vyhrávala rakouská kapela. Starosta Horního Dvořiště Zdeněk Kemény mimo jiné uvedl: "Se sousedy z Rainbachu máme dobré přátelské vztahy a spolupracujeme. Sousedy jsme byli také před rokem 1989. Tehdy jsme ale na sebe koukali přes ostnaté dráty. Mně bylo deset let. Byli zde vojáci, dráty. Já měl to štěstí, že jsem se párkrát za ty dráty se svým otcem dostal, když jsme tam jeli v rámci jeho práce traktorem. Pamatuji si, že jsem tam jednou dostal od jednoho rakouského souseda čokoládu Milku. To pro mě bylo něco…"