Na železniční trati z Budějovic směrem k hranici je výluka

Ve středu 21.10., od 8.50 do 16.05 hodin je výluka na železniční trati 196 – České Budějovice – Summerau, a to v úseku ze Včelné do Velešína.

Výluka na železnici, ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Pokorný