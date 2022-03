Do rohu českokrumlovského náměstí ke stánku s posezením mířili v pondělí lidé po celý den od ranních deseti hodin až do odpoledne. Pracovníci Informačního centra občanského sektoru (ICOS) Český Krumlov spolu se spolkem Polévka, která pomáhá, zde prodávali polévky, které skutečně umí pomoci. To znamená, že výtěžek z prodeje poputuje z poloviny na činnost dobrovolnického centra ICOS a polovina na finanční pomoc rodinám, které dorazily a dorazí do Českého Krumlova z válečné Ukrajiny.