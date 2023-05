O posledním dubnovém víkendu zahájil sezónu jeden z největších a zároveň nejoblíbenějších kempů u lipenské přehrady – frymburský Camping Resort. Jeho provozovatelé manželé Wilzingovi si ve srovnání s postcovidovým roky pochvalují zvýšený počet rezervací i obsazenost svého kempu především v době letních prázdnin.

Lipenské kempy už čekají na první turisty. | Foto: Pavel Pechoušek

Pozitivem je určitě i to, že do kempu se vrací turisté ze zahraničí. Navíc tu nabízí zcela nový druh ubytování.

„Jsme rádi, že se lidé těší na léto a dovolenou, tento rok máme více rezervací než loni. Jedná se o kratší pobyty v mimosezóně, průměrně týdenní pobyty v sezoně. Na přelomu července a srpna jsou již obsazené téměř všechny parcely u vody, komfortní místa s přípojkami na vodu a odpad, také oblíbené parcely se soukromou sprchou a toaletou. Ubytování v mobilních domcích je již plné od poloviny července do poloviny srpna,“ uvádí Tereza Wilzingová. Cizinci aktuálně tvoří asi 60 procent z těch, kteří si tu rezervují termíny. Češi tradičně čekají déle a rezervují později, často na poslední chvíli. „Také raději jezdí bez rezervací podle počasí, ale pak už může být vše obsazeno,“ varuje Wilzingová. Kapacita tamního kempu je 600 lidí.

Letošní novinkou jsou Glamping stanové chaty, což jsou velké kompletně vybavené dvoupatrové chaty z Holandska.

„Jedná se o tzv. safari stany, kde je sprcha, toaleta, kuchyň s nádobím, ledničkou, myčkou, 3 ložnice pro 6 osob, speciální houpací síť na odpočinek pro děti, zastřešená terasa, venkovní posezení s moderním grilem a pohledem na jezero.

„Investovali jsme do budovy nových sprch a toalet, která je právě ve výrobě a obměníme ji příští rok. Také přibude nový prostor pro dětské animace,“ uvádí Tereza Wilzingová.

V létě se tu děti můžou těšit na bohatý animační program s tancem, sportem, hrami a tvořením, přivítá je kempový maskot žabák Frymba. Hosté se mohou těšit na koncerty a divadelní představení. V červenci a srpnu je připravený tradiční bohatý celodenní animační program nejenom pro děti i kempu Modřín v Lipně nad Vltavou. Vejde se sem až 1 500 lidí. Nově nabízí 183 parcel s elektrickou přípojkou, z toho jich je 45 na TOP místě hned u vody. Nechybí ani velmi oblíbené jurty. „Hlavní investicí před sezónou bylo rozšíření nabídky stání s elektrickými přípojkami, o které je největší zájem,“ Jiří Gruntorád z firmy Lipnoservis, která je majitelem tohoto největšího kempu na Lipensku. Také zde po covidové době zaznamenali výrazný nárůst rezervací. „Je to jasný signál že Lipno i Kemp Modřín zůstávají top destinací pro trávení nejenom letní dovolené. Návštěvníci, co u nás již byli si rezervují pěti až sedmi denní pobyty, nováčci cca čtyřdenní. Je tedy vidět, že hosté jsou spokojení, vracejí se na delší dobu a za to jsme moc rádi,“ doplňuje Gruntorád.

Stejný trend evidují také provozovatelé kempu Jestřábí I. v Černé v Pošumaví. „Letošní sezonu máme hodně poptávek od stálých hostů na pobyty 7 a více nocí, takže se všeobecně pobyty prodlužují oproti předchozím rokům. V letošním roce také přibylo hodně německé klientely, která rezervuje pobyty na 14 dní a více. Nejvíce rezervací máme na karavanová stání, následují bungalovy, apartmán a chatky. Rezervace jsou obecně na delší časový úsek než v předchozích sezonách,“ uvádí provozovatelka kempu Adéla Černá. Kemp, do kterého se vejde až 200 lidí, prošel kompletní revitalizací, která vyšla na více než 3 miliony korun.

V kempu bude možnost přihlásit děti do kroužků zaměřených na jachetní sporty, kdy se budou moci naučit případně se zdokonalit v jízdě na windsurfingu, kiteboardingu nebo jachtách. Také je tu možné vybírat z nejpestřejší nabídky sportovního vybavení na Lipně.

„Na Vltavě chtějí mít vodáci větší pohodlí, takže je trendem ubytování v chatkách nebo ubytovnách. Proto jsme možnosti ubytování pro letošní rok rozšířili. Kromě již nabízených jsme v našem kempu v Nahořanech postavili 20 nových chatek,“ doplňuje Jan Straka s firmy Ingetour, která se stará o vltavské kempy v Nahořanech, Rožmberku, Vyšším Brodě a Českém Krumlově.

„Když se řekne kemping, každému se vybaví právě Lipensko a největší česká přehradní nádrž. V naší oblasti je přes 20 kempů a to nejenom na Lipně, ale také na Vltavě nad i pod přehradou. Již před několika lety jsme si na veletrzích cestovního ruchu ověřili, že je to právě kemping a cyklistika, která zajímá obrovskou část návštěvníků Lipenska. Proto jsme v podpoře zaměřili jak na kempy, tak na cyklistiku a máme v tom smyslu užitečné tiskoviny. Těší nás, že naši členové nespí na vavřínech, ale do svých kempů neustále investují a zlepšují jejich nabídky. Je vidět, že to zkrátka funguje,“ uzavírá Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který sdružuje obce a podnikatele z oblasti od Stožce po Rožmberk za účelem společné propagace regionu.