Pět maďarských vojáků padlo 5. května 1945 Rájově při obraně strategického rájovského mostu. Maďarští vojáci se začali usazovat v Rájově v polovině dubna 1945. Jednotka, jež byla součástí posádky Farmos – Mobilní muniční sklad č. 11, čítala 25 až 30 vojáků.

„Padlo pět maďarských vojáků a dva místní obyvatelé,“ připomněl starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „Ozbrojený střet v Rájově a vše, co s ním souviselo, si vyžádaly celkem dvanáct lidských životů. Nedopusťme, aby naše děti na tyto události a tyto hrdiny zapomněly. Symbolem tragických a pohnutých událostí, které si dnes připomínáme, je tento společný hrob, který je současně i symbolem svobody a míru. Děkuji našim maďarským přátelům za mnoholetou a příkladnou spolupráci a přátelství.“

Na pietním aktu nechyběl ani mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarska Dr. doktor Miklós Boros, který vedl maďarskou delegaci. „Těší mě, že opět mohu být zde s vámi a zdejšími obyvateli při tradičním pietním shromáždění,“ řekl na zlatokorunském hřbitově, kde jsou padlí maďarští vojáci a obyvatelé Zlatokorunska pochováni. „V uplynulých dvou letech jsme tento náš závazek plnili v úzkém kruhu a v rouškách. Ale ani během pandemie jsme na naše společné hrdiny nezapomněli. A vůbec jsme si nepomysleli, že by se tato vzpomínka mohla někdy odehrát ve skutečné válečné situaci, jaká je nyní v našem sousedství na Ukrajině. Rok co rok jsme sem přicházeli s jistotou, že tito padlí jsou mezi posledními, kdo obětovali své životy v evropské válce. Bohužel tomu tak není. O to je však poselství těchto hrobů ještě aktuálnější. Válka si nevybírá. Oběťmi agrese jsou současní ukrajinští vojáci i civilisté. Zde na hřbitově se nejaktuálněji jeví výzva papeže Františka k míru. Uchováváme památku padlých hrdinů za mírovou budoucnost. Nechť jejich příkladu nikdy nezapomene.“

Setkání ve Zlaté Koruně doprovázel kulturní program. V klášteře zazněl slavnostní koncert, v jehož úvodu Dr. Miklós Boros, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarska, předal starostovi Zlaté Koruny vyznamenání Rytířského kříže záslužného řádu Maďarska. V klášteře také byla k vidění výstava plakátů zemí V4 POSZTERRA, která nabízí vhled do historie kulturních plakátů zobrazujících národní specifika prostřednictvím děl trojic známých maďarských, českých, polských a slovenských autorů a jejich žáků.