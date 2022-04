Blížil se konec války a letecké síly spojenců nepřetržitě útočily na německé vojenské a mocenské cíle. Letecká bojová squadrona v síle 19 strojů pod vedením kapitána Raymonda F. Reutera 17.dubna 1945 doprovázela bombardéry při útoku na letiště v Eisendorfu, v Klatovech a v Praze.

Na jih od Prahy zaregistroval kapitán Reuter s poručíkem W. R. Preddym německého proudového stíhače Me-262, kterého začali pronásledovat. Naposledy se kapitán Reuter ozval v palubním radiu ve 14,45 hod. Rychlejší německý letoun se vzdálil a lehce poškozen bez problémů přistál na svém mateřském letišti v Plané u Českých Budějovic. Oba americké letouny zaútočily na letiště, přičemž byly zasaženy protileteckou palbou lehkého flaku.

Poškozený stroj kapitána Reutera se zřítil na okraji Farského lesa v katastru obce Boršov nad Vltavou, tělo kapitána Reutera bylo výbuchem roztrháno. Druhý mustang s těžce zraněným poručíkem Preddym spadl nedaleko obce Záluží. Pilot byl převezen do nemocnice v Českých Budějovicích, kde o tři dny později zemřel.

Místo nehody bylo zajištěno do třiceti minut četníky, wehrmachtem a gestapem. Kapitán Reuter byl pohřben na boršovském hřbitově, později byly jeho ostatky exhumovány a převezeny na na US Military Cemetery Lorraine u městečka St. Avold ve Francii. V den tragédie bylo kapitánu Reuterovi 28 let a 2 dny.