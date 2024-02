Nádražní budova v Kájově je minulostí. Nová zastávka s parčíkem bude v létě

/FOTO, VIDEO/ Netrvalo to ani dva týdny a demoliční bagr zchroustal celou čtyřpodlažní výpravní budovu v Kájově. Nová čekárna by měla na kájovském vlakovém nádraží vyrůst do konce léta.

Nádraží budovu v Kájově zboural demoliční bagr. | Video: Deník/Zuzana Gabajová