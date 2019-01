Český Krumlov - Těžká tatra se rozjela ze svahu na Plešivci a zastavila se vkoupelně rodinného domku.

Těžká tatra udělala díru do rodinného domku, o který se zarazila. | Foto: DENÍK/Zuzana Kyselová

Hrozivá nehoda, která se stala v pátek 15. května, se naštěstí obešla bez zranění. Nákladní tatra se na svou jízdu bez šoféra vydala kolem 14. hodiny poté, co řidič dovezl do jiného domku v poměrně prudkém svahu pravděpodobně beton. Tatru postavil u domku. Pak šel pro něco do kabiny.

„Zavadil jsem přitom o ruční brzdu a nechtěně odbrzdil,“ líčil řidič tatrovky. Stál zrovna u branky a měl co dělat, aby ho tatra nepřimáčkla. Naskočit do rozjíždějícího se náklaďáku a snažit se ho zastavit nebylo možné.

Tatrovka při jízdě svahem přejela dětské hřiště, kde rozlomila ohrádku pískoviště a zdemolovala kovové dětské atrakce, pak skočila ze břehu silnice na vozovku a tam se zarazila o dům, který stál na druhé straně místní komunikace. Musela to být pořádná rána.

Uvnitř domku, naštěstí v dostatečné vzdálenosti od zbořené zdi, přebýval majitel. „Byl jsem doma sám se psem,“ vyprávěl. „Něco jsem dělal na počítači v obýváku, když jsem uslyšel nějaký rambajz, a pak rána. Ještě, že jsem nebyl v kuchyni, protože kuchyňská linka v ten moment doslova vystřelila ze zdi.“

„Já slyšel jen prasknutí,“ řekl soused. „A já myslel, že začala bouřka,“ podotkl druhý. „Ještě štěstí, že na tom hřišti nebyly děti. Hrajou si tady pořád. S maminkami a ty větší samy.“

Hasičský jeřáb na vytažení zapasované tatrovky, která udělala do domku díru, nestačil. Další dva jeřáby musela dodat firma, které tatra patřila. „To auto se nejprve bude muset rozebrat. Sundat korbu a podobně,“ vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově Pavel Rožboud.

Domek byl natolik poškozen, že si jeho majitel netroufal uvnitř nocovat. „Je neobyvatelný. Ta firma ho bude muset nějak zabezpečit. Musím zavolat statika a pojišťovnu a tu poničenou část budu muset zbourat,“ povzdychl si majitel. „Uvnitř je teď nepořádek, musím zjistit, jestli není hnutý krov. Také soused vedle má na svém domě praskliny ve zdi.“

Hasiči se z Plešivce vrátili na základnu až krátce před 18. hodinou.

Více fotografií čtenáře Dalibora Benycha najdete zde!