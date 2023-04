Nakoukněte na jarní výstavu ve Větřní. Výrobky se pochlubily všechny generace

/FOTO, VIDEO/ Když se do práce pustí všechny generace společně, výsledek stojí za to. To platí i o přípravách na Velikonoce. Klub seniorů Větřní uspořádal v zasedacím sále městského úřadu tradiční jarní a velikonoční výstavu, na které jsou k vidění a k prodeji kraslice, obrázky nebo háčkované zboží a také výrobky dětí z větřínské školky.

Jarní a velikonoční výstava ve Větřní v zasedací místnosti městského úřadu. | Video: Deník/Zuzana Gabajová